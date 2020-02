«Grita» Natalia Sosa por un basta ya a la violencia

Qué estamos haciendo como madres para educar a nuestros hijos que son capaces de dañar a otra persona, se cuestiona

La actriz de teatro musical apoya «Un día sin nosotras», dice que debemos cambiar el entorno en el que vivimos México.

«Debemos cambiar nuestro entorno, ¿qué estamos haciendo como madres para educar a nuestros hijos que son capaces de dañar a otra persona?

«Qué estamos haciendo como personas que si están trabajando en prensa, toman fotografías a un cuerpo que está deshecho y por vender la nota, no tienen el más mínimo respeto y sacan la fotografía? ¡Eso no puede ser!», dijo la también cantante en la conferencia de prensa en la que se anunció el inicio de temporada del espectáculo Tick, tick… Boom! En Concierto.

Y continuó:

«Debe haber más control sobre ese tema. Es igual en las redes sociales, en verdad tenemos que fijarnos, basta ya de violencia, de lastimar a grupos vulnerables, debemos decir y aceptar que están pasando cosas terribles a nuestro alrededor».

Sosa, quien vivió un episodio de violencia doméstica de cerca por lo que tuvo que salir en ayuda de la afectada, aseguró que hoy es el momento de que hombres y mujeres se unan y por ello participará el 9 de marzo con la campaña «Un día sin mexicanas».

«Desafortunadamente tuve en casa un familiar quien vivió violencia doméstica y tuve que salir al auxilio de esta persona que amo tanto».

«Es terrible entender que las mujeres nos sentimos culpables cuando la pareja nos agrede, sentimos que nos equivocamos, y efectivamente te equivocas cuando escoges a la pareja, pero nunca sabes cuándo tienen el alma enferma y son capaces de agredirte», compartió.

Por este episodio y porque siempre ha estado comprometida con causas sociales, Natalia Sosa apoya a la mujeres.

Quiero elevar mi voz, no solamente en redes sociales, que se ve muy bonito todo lo que escribimos, sino hacer presencia física y congruente y no solo con este movimiento, sino con la violencia en general, a cualquier sector vulnerable, no podemos tolerarla más», expresó.

«Lo triste es que la violencia tiene años, tenemos el caso de las muertas de Juárez, nunca se solucionó, siempre ha habido presión sexual, violencia sexual contra las mujeres, y ¿por qué no sale a la luz?, no lo sabemos, lo terrible es que se politiza, llega un partido, lo toma y se disuelve, y no logramos entender el verdadero conflicto», concluyó.