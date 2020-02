Gradúan 620 niños del programa DARE en el poblado Miguel Alemán

Los menores obtuvieron herramientas y conocimientos vitales en temas relacionados a las adicciones y violencia

El comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, Gilberto Landeros Briseño, encabezó la graduación en el programa DARE de 620 alumnos de12 escuelas primarias de la Comisaría Miguel Alemán.

“El objetivo principal de este programa es que los alumnos entiendan los riesgos y los efectos físicos que ocasiona en su cerebro y su cuerpo las drogas en general” expresó el funcionario a los menores y docentes de sexto de primaria que durante 10 semanas recibieron en las aulas la capacitación de esta estrategia preventiva.

En su mensaje a los menores, docentes y padres de familia presentes, Landeros Briseño insistió en que lo importante de la continuidad en cada hogar de lo aprendido durante estas 10 semanas, ya que eso posibilitará a los hoy menores resistir exitosamente los intentos presentes y futuros de incorporarlos al consumo de drogas.

“En esta nueva etapa yo me llevo una buena experiencia para mi vida, no me interesa usar drogas, prometo no fallarles y seguir dando lo mejor de mí”, expresó por su parte Brayan Gael Mundo Bautista, uno de los 620 alumnos de primaria que este miércoles se graduaron y obtuvieron su certificado del programa DARE.