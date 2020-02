Es América líder de la Liga MX femenil

La escuadra dirigida por Leonardo Cuéllar consigue su quinto triunfo del torneo Clausura 2020, se mantienen invictas y suben a la cima de la tabla

América venció a Morelia 2 por 1 y continúa imbatible al seguir acumulando resultados que momentáneamente las coloca como líderes en solitario después de haber jugado 7 partidos del Clausura 2020 en la Liga MX Femenil.

Con gol de la jugadora de 16 años, Jana Gutiérrez al minuto 12 y de Marlyn Campa al 39, las dirigidas por Leonardo Cuéllar continúan con su hegemonía a pesar de que las purépechas empataron al minuto 25 el marcador, con gol de la camiseta 24 Liliana Hernández.

Al minuto 12, en una jugada derivada de un saque por la banda derecha, Montserrat Hernández sin pensarlo dos veces, mandó el centro a Jana Gutiérrez, misma que se encontraba acechando el área e incrustó el esférico en las redes.

En una dentro del área, la silbante Priscila Pérez Borja señaló la pena máxima y desde los once pasos, Liliana Hernández empató el marcador al minuto 25.

La primera mitad se consumó con un contragolpe dirigido por Montserrat Hernández, misma que condujo la pelota y pasando la media cancha dio el pase a Marlyn Campa para que la delantera azulcrema convirtiera su quinto gol de la temporada y el 2-1 definitivo.

En el complemento, la «monarquía» no pudo empatar el marcador y las ‘azulcremas’ no pudieron ampliar la ventaja, sin embargo, esto no le impidió a las de Coapa llevarse los tres puntos a casa.

Con este resultado, la escuadra dirigida por Leonardo Cuéllar llegó a 17 unidades, mientras las comandadas por Filadelfo Rangel sumaron su tercera derrota de la campaña y permanecen momentáneamente en el séptimo sitio con 10 puntos.