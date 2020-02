Epilepsia no debe coartar a pacientes

Es una enfermedad que se puede controlar y quien la padece puede desarrollar actividades profesionales y familiares

Un llamado a las personas que padecen de epilepsia y a sus familiares para que no se limiten en su desarrollo personal y familiar realiza la Secretaría de Salud en el estado, ya que pueden trabajar con un buen control de la enfermedad.

Eleazar Valle Armenta, neurólogo del Hospital General del Estado (HGE), señaló que el segundo lunes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia para promover la conciencia sobre el padecimiento, así como informar y sensibilizar a la población sobre esta condición neurológica.

Alrededor de la epilepsia existen diversos mitos que limitan el desarrollo personal y familiar de la persona que la padece, apuntó, debido sobre todo a la desinformación, por lo que se piensa que deben dejar de estudiar, salir a lugares públicos o que no pueden trabajar.

“Yo les recomiendo a las personas con la enfermedad que no se limiten en su desarrollo personal y familiar, ya que pueden trabajar con un buen control del padecimiento”, señaló Valle Armenta.

La principal recomendación para los familiares de las personas con epilepsia, agregó, es acudir con su médico tratante y solicitar orientación en el manejo de los ataques del paciente para evitar que se cause un daño mayor durante los mismos.

Además, resaltó la importancia de estar atentos para saber cómo reaccionar ante la presencia de una convulsión, en la cual se debe evitar introducir objetos a la boca del paciente durante los ataques, como cucharas, tenedores e incluso la mano del familiar.

Esto, explicó, no se debe de hacer porque puede traer mayores lesiones al propio paciente y a la persona que lo trata de ayudar; en general, dijo, se tiene que esperar a que termine de convulsionar y ponerlo de lado, vigilar y asegurarse de que respira adecuadamente.

“Es mejor no hacer nada cuando la persona presenta una convulsión epiléptica, pero sí estar al pendiente en todo momento para evitar que se cause más daño, así como retirar los objetos con los que se pueda golpear”, enfatizó el especialista.

Las convulsiones epilépticas duran aproximadamente un minuto, dijo, y al término la persona queda inconsciente alrededor de cinco minutos, en los cuales se deberá colocar al paciente de lado para evitar que se ahogue si llega a vomitar; después empieza a despertar, primero confundido y desorientado, para finalmente estar consiente entre los 15 y 20 minutos.