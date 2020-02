Entregan peluca oncológica en Nogales

Integrantes del voluntariado de la Secretaría de Salud en la entidad, a través del Taller de Pelucas Oncológicas Artesanales, entregó la primera peluca oncológica en el Hospital General de Nogales (HGN), resaltó Norma Escalante.

Fue gracias al éxito del maratón de cortes de cabello que se realizó en octubre pasado en esa ciudad que se obtuvieron 125 trenzas para la realización de pelucas oncológicas, que generosamente donaron las personas que acudieron al llamado, enfatizó la vocal titular del Voluntariado de la Secretaría de Salud.

“Estamos muy contentas con la respuesta de la gente, gracias a ellas podrán realizarse muchas pelucas que van a elevar la autoestima de las personas que las reciban, se van sentir mejor y más seguras de sí mismas”, expresó.

En esta ocasión, detalló, se entregó una peluca de cabello donado por una sobrina a su tía, un acto de inmensa generosidad y cariño, ejemplo de que todos pueden hacerlo y contribuir a la mejora en la vida de los demás.

El objetivo del Taller de Pelucas, apuntó, es ayudar a las personas en estado vulnerable que tienen enfermedades como cáncer, alopecia, alguna quemadura o alguna enfermedad que les haya afectado su cabello, en su autoestima, que se sientan mejor y tengan la libertad de salir a la calle.

Para ser acreedor a una peluca, detalló, se necesita el diagnóstico médico y/o carnet, llenar la solicitud de donación de peluca oncológica dirigido a la presidenta del voluntariado o representante del taller, copia de identificación oficial del solicitante y copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

También es necesaria una fotografía no mayor a un año de antigüedad, agregó, así como una entrevista con el responsable del taller para confeccionar diseño e imagen de la peluca.

“Los requisitos para donar cabello son que las trenzas de cabello deberán medir como mínimo 15 centímetros para su elaboración, cabello limpio y seco, puede ser teñido mas no decolorado, y debe de colocarse dentro de una bolsa resellable”, comentó.

Comentó que el taller se localiza en la avenida número 8 entre Reforma y Monteverde, dentro del Albergue del HIES, a un costado del hospital, y su horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, en la ciudad de Hermosillo.