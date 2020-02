Entregan apoyos a personas con discapacidad

El resultado del compromiso que madres y padres de familia tienen con sus hijos que padecen algún tipo de discapacidad, hoy se ve reflejada al recibir estímulos económicos que los ayudará a continuar con sus terapias para mejorar su mejor calidad de vida, expresó Karina Zárate Félix, directora del DIF-Sonora.

La funcionaria estatal agradeció a las madres y padres de familia por el esfuerzo que a diario realizan para que sus hijos con discapacidad puedan vivir en un entorno incluyente.

“Se llegó el día de ver consolidada una lucha, un reto que tuvimos para que estos apoyos llegarán a su mejor destino: sus hijos e hijas; yo los felicito, le reconozco como madre de familia ese esfuerzo que están haciendo, que no lo dejen de hacer, que no se cansen; la mejor fortaleza está en uno mismo, en seguir luchando todos los días, como lo hacen todos los padres por sus hijos, solo que nosotros tenemos ingredientes especiales”, reiteró.

Roberto Curiel, presidente del Instituto Sonorense para el Autismo A.C., agradeció a todas las personas involucradas para lograr que este estímulo económico llegue a manos de niñas y niños con discapacidad.

“No me resta más que agradecer infinitamente el apoyo y empatía que recibimos por parte de DIF Sonora; por parte del Instituto Sonorense para el Autismo refrendamos nuestro compromiso de llevar a cabo de manera responsable y exitosa este proyecto, y esperamos en el corto plazo seguir contando con su acompañamiento en próximos proyectos”, expuso.

Laura Cristina Ortiz Malo, directora de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Sonora, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las asociaciones civiles que trabajan a favor de la discapacidad y DIF Sonora, para continuar con el apoyo a más familias.