Entrega gobernadora apoyos a familias de la sierra

Para atender las necesidades de los sonorenses no hay obras pequeñas, ya que cada apoyo que se entrega representa un cambio en la calidad de vida de los ciudadanos, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al realizar una intensa gira de trabajo por los municipios de Yécora, Bacanora, Arivechi, y Sahuaripa donde entregó diversos apoyos.

En estos municipios la mandataria estatal entregó agua embotellada, colchonetas, impermeables, botas de plástico, lámina galvanizada y otros enseres a personas afectadas por las lluvias, además, becas para estudiantes de educación básica, material deportivo, apoyos de vivienda y cobijas.

En Yécora, donde fue recibida con música interpretada por niños que integran la rondalla de la biblioteca pública municipal, la gobernadora Pavlovich hizo hincapié en la necesidad de trabajar en equipo con instancias federales y municipales, con un mismo rumbo, el ciudadano, con acciones que den certeza jurídica en su propiedad y acciones de vivienda.

“No me voy a cansar de trabajar, no me voy a cansar de luchar por mi gente, sé que hay muchas necesidades, eso lo tengo muy claro, pero siempre hay que levantarse con la cara en alto y decir vamos a seguir trabajando poco a poco sacando para sacarlos adelante”, aseveró.

Acompañada por decenas de habitantes de Yécora, y junto a la presidenta municipal Yadira Espinoza Méndez, y Carmen Carballo Cabanillas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, Pavlovich Arellano entregó a familias los títulos de propiedad de solares urbanos.

Asimismo distribuyó tinacos por parte de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves); en materia educativa otorgó becas para alumnas y alumnos de primaria y secundaria, y también entregó equipo deportivo para el municipio, y un refrigerador para vacunas para el Centro de Salud, además entregó la obra de pavimentación con concreto hidráulico de una calle del municipio, obra a cargo de Cecop.

Al continuar su gira de trabajo por la zona serrana, en Bacanora y junto al presidente municipal Belisario Pacheco Galindo, y el secretario de Desarrollo Social, Manuel Puebla, la mandataria estatal entregó becas a estudiantes de educación básica, sillas de ruedas, material deportivo, tinacos y material de construcción y de protección civil, cobijas para mitigar el frio en apoyo a las personas que más lo necesitan.

Al recorrer las calles de Arivechi, junto al presidente municipal Samuel Ocaña García, la gobernadora Pavlovich conoció un proyecto de rehabilitación de dos antiguos edificios que tiene el alcalde para la atracción de más visitantes al municipio al habilitarlos como hoteles, generar empleos y derrama económica.

La presidenta municipal de Sahuaripa Delia Berenice Porchas García, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich por todo el apoyo otorgado a su municipio, entre ellas equipo de línea blanca por parte de la Congregación Mariana Trinitaria.

Durante su visita por ese municipio la mandataria estatal felicitó de antemano a la señora Trini Encinas Lastra quien el 9 de marzo cumplirá 100 años