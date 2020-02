Llega coronavirus; hay tres casos confirmados, dos en la Ciudad de México y uno en Sinaloa

Mientras los gobiernos de los países ricos están preocupados por el coronavirus, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que todo está bajo control. Lo que se está haciendo es tomándose las medidas necesarias para que el virus se expanda lo menos posible en territorio nacional, al comprobarse dos casos de la enfermedad en la Ciudad de México y uno en el estado de Sinaloa y, otro posible en Baja California, además en Arizona, Estados Unidos.

Lo que sí se debe de hacer es extremar las medidas sanitarias, como el saludo de mano y de beso y que las personas que tenga gripe o tos se pongan tapabocas para que no contaminen a los demás. No hay necesidad de que “todo mundo” traiga su antifaz, porque no existen tapabocas suficientes para cubrir la demanda local…Es más, ahora puede salir usted en busca de unos de ellos en las farmacias y almacenes comerciales y ya no encuentra, debido al pánico existente en la población.

Lo cierto es que el coronavirus ya llegó a nuestro país, ahora hay que tomar las medidas necesarias recomendadas por las autoridades de salud, para evitar en lo mayor posible contraer la enfermedad que ya se encuentra en casi todo el mundo. Y como decía el Chavo del Ocho “que no cunda el pánico” y que el miedo nos haga caer en cama. El lavado de manos es muy importante, pero, sobre todo, no llevársela a la cara, menos a la boca.

El coronavirus se está expendiendo por todo el mundo y en México existen tres casos confirmados, dos en la Ciudad de México y uno en el Estado de Sinaloa. Existe otros casos por confirmar, pero les estaremos informando, ojalá no tengamos nada que informarles. Esta enfermedad camina muy rápido y dentro poco podría llegar a todos los pises del mundo.

Empresarios debemos ser proactivos y con propuestas, no solo contrapeso de opinión

El presidente de la Concanaco Servytur, llamó a los empresarios a crear contrapesos con propuestas y no sólo con opiniones, para atender en gobernanza los problemas de los sectores productivos, y no dejar solo en manos del gobierno estas decisiones de importancia para el crecimiento y desarrollo del país.

De visita en Hermosillo, José Manuel López Campos, pidió a los empresarios ser proactivos y desarrollar con las cámaras empresariales agendas propias para fijar la hoja de ruta de crecimiento al que se aspira alcanzar, como sectores productivos, y como sociedad, para promover en coordinación el crecimiento económico y desarrollo social que requiere el país, que se dará con la generación de empleos.

Para ello, señaló, se necesita de condiciones favorables para las empresas, y que las autoridades sean facilitadores para la inversión nacional y extranjera, a través del desarrollo de infraestructura y con un marco legal sólido.

«Las cámaras empresariales tienen que hacer la tarea para no lamentarnos en el futuro por todo aquello que se dejó de hacer o lo que no se logró, tenemos que pasar de ser solo críticos a propositivos y colaborativos en las acciones que beneficien a todos los sectores económicos y de la sociedad.

En su participación en el foro “La Fuerza del empresariado con México”, en que compartió panel con los presidentes nacionales de Coparmex y Canacintra, Gustavo de Hoyos Walther y Enoch Castellanos Pérez, respectivamente, el líder de Concanaco consideró importante fortalecer las instituciones, como las cámaras empresariales, para ser parte activa de esta etapa de transformación del país, haciendo planes de corto, mediano y largo plazo.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.



[email protected]

www.facebook.com/elreporterodelacomunidad

Twitter: @elreporteroson