Al parecer es imposible frenar la violencia en Hermosillo y en otros municipios de Sonora

Continúa la violencia en Hermosillo y no hay autoridad que frene la ola de asaltos a personas, empresas y domicilios, además de crímenes en la vía pública, enfrentamientos a balazos entre bandas de delincuentes y policías, y entre grupos criminales. También se han incrementado los ataques a mujeres, en donde muchas de ellas han perdido la vida. Las policías y la Guardia Nacional no han podido frenar la violencia, ni las muertes en territorio sonorense.

No sé si las autoridades tengan un estudio del porqué ese incremento, en lo personal creo que es por la falta de empleos y la desesperación de no poder encontrar colocación en las empresas ni en el gobierno. Entonces, estas personas son “enganchadas” por integrantes del crimen organizado y después no pueden salir. Sus jefes los obligan a todo, desde matar hasta transportar droga a los Estados Unidos y otros lugares. Parte de la solución es brindar empleo a los solicitantes.

También se deben de pagar buenos salarios para que los trabajadores vivan tranquilos y sin “malos pensamientos”. Actualmente existe mucho desempleo y empleo mal pagado, que no alcanza ni para pagar el transporte y trasladarse a sus centros de trabajo. La falta de empleo y empleo mal pagados, es uno de los problemas de todo el país. Los empleados no trabajan al cien por ciento y si pueden “sangrar” a la empresa lo hacen y estos lo saben los patrones.

En México los empresarios hacen como que les pagan a los trabajadores y los trabajadores como que trabajan y así el país no puede crecer. La mayoría de los empleados no trabajan a gusto en sus empresas y esto afecta, principalmente en aquellos negocios de venta al público, en donde se tiene que atender a los clientes. Estoy seguro que esto lo saben los empresarios y los gobernantes. En los gobiernos federal, estatal y municipal, la mayoría de los trabajadores ganan una miseria.

Sin embargo, tienen que “aguantar vara” por la escasez de trabajo que existe y así se les pasan los años en espera de una jubilación o pensión, y estas, son menores a los sueldos. Los empleados de gobierno bien pagados no quieren jubilarse, ni los maestros de la Universidad de Sonora, porque recibirían la mitad de su sueldo. Hay maestros de la Unison que ya no pueden trabajar y siguen asistiendo a impartir clases, cuando deberían de estar disfrutando su pensión o jubilación.

Existe desempleo para las personas preparadas y capacitadas, y para los egresados de las universidades, qué se esperan las personas mayores de 40 años y los NO preparados?, pues a seguir tocando puertas en busca de trabajo para llevar el sustento familiar y al no encontrar, pues caen en las redes de bandas de delincuentes que están bien organizadas y saben cómo llegarles a esas personas desesperadas por no tener una entrada de dinero…Esto es muy triste y lamentable.

Realiza Gobernadora gira de trabajo por el norte de Sonora

En Sonora seguiremos trabajando para que en cada uno de los municipios se realicen obras de calidad y que realmente la gente necesite, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al realizar una gira de trabajo por los municipios de Cananea, Bacoachi, Arizpe, Cucurpe e Ímuris donde entregó apoyos sociales, becas, aulas educativas, transporte escolar e insumos de protección civil a afectados por el intenso frío.

“Yo visito todos los municipios de mi estado, porque por más pequeños o grandes que sean, todos necesitan ser escuchados y conozco de viva voz la problemática, nadie me la platica, porque no es en un escritorio como uno se entera de los problemas, es saliendo a campo, a oírlos, a escucharlos, sus necesidades, y también cuando agradecen algo, cuando algo les da gusto”, expresó.

Al iniciar su gira de trabajo por Cananea, acompañada del presidente municipal Eduardo Quiroga Jiménez y de Elia Sallard Hernández, titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, la gobernadora Pavlovich supervisó obras de infraestructura vial, entregó becas para estudiantes de nivel básico, cemento y tinacos, las llaves de dos camionetas para el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, sillas de ruedas, víveres y artículos de protección civil e instrumentos musicales para los integrantes de la Orquesta Sinfónica Buena Vista del Cobre.

En el Icatson plantel Cananea, inauguró dos aulas donde se impartirán clases de carpintería, asistente educativo y electricidad, entregó equipo a alumnos de carpintería; reconoció a tres alumnas que han destacado e implementado sus conocimientos adquiridos en el plantel; y firmó un convenio de colaboración “Forjando Futuro” entre Grupo México, Icatson y el Instituto Tecnológico Superior de Cananea para capacitar y certificar a personas en más de 300 oficios, y a empresarios del municipio para que cuenten con las competencias necesarias y sean proveedores de las nuevas empresas que se generen.

“Para mí es muy importante que lleguen los empleos a mi estado, pero que lleguen empleos bien remunerados, pero que sobre todo también nuestra gente esté capacitada para que sean las primeras en ser empleados o empleadas de un lugar; por eso lo primero con esta firma de convenio es capacitar a todas estas mujeres en esto que a todos nos interesa, que estén capacitadas y que no haya pretexto para que las contraten”, destacó la mandataria estatal.

En Bacoachi, recorrió la escuela primaria Ignacio-Tato y luego de saludar a los estudiantes del plantel, acompañada del presidente municipal Rigoberto González Pacheco, entregó apoyos sociales a los habitantes del municipio que más lo requieren.

En Arizpe, la gobernadora Pavlovich, junto a la presidenta municipal Lucía de Guadalupe Serrano Acuña, entregó apoyos sociales como tinacos, cemento y sillas de ruedas; además escuchó atentamente las necesidades de los pobladores, con quienes se comprometió a seguir trabajando para mejorar su calidad de vida y atender sus solicitudes.

Al visitar Cucurpe, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con el presidente municipal Jesús Miguel Figueroa Ibarra y ciudadanos de la comunidad para la entrega de apoyos para quienes más lo necesitan, como tinacos, sacos de cemento, colchonetas, despensas, kits de limpieza, botellas con agua, cobertores y una silla de ruedas.

Para finalizar su gira de trabajo, la mandataria estatal visitó el municipio de Ímuris donde tuvo un encuentro con gente de la comunidad y el presidente municipal Jesús Alberto Rentería Vásquez, donde entregó obras en beneficio de los que más lo necesitan como cemento, tinacos, becas a estudiantes, sillas de ruedas, y apoyos de protección civil para las personas más vulnerables como colchonetas, víveres, y más.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.