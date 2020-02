En Pocas palabras

“No se ha hecho lo suficiente sobre violencia a mujeres: Gobernadora Claudia Pavlovich

La gobernadora de Sonora reconoció que las acciones para garantizar la seguridad de las mujeres en la entidad no han sido suficientes, aunque aseguró que sí se trabaja en el tema y se han realizado diversas labores al respecto. Claudia Pavlovich Arellano consideró que hay que tratar de entender los temas que llevaron a grupos de mujeres a tomar el edificio del Poder Judicial, antes de sólo juzgar los destrozos.

“Establecimos muchas cosas que hemos hecho a favor de las mujeres, que no han sido suficientes, las App de Mujeres Seguras, las pláticas de valorarse a sí mismas, de que inmediatamente pongan algún código rojo o amarillo cuando sientan algún tipo de violencia; la violencia entre las parejas, las reformas a las leyes, todo aquello que son acciones que sin duda a parte de mi gobierno, no han sido suficientes, hay que sumarnos y hay que hacer esa lucha”, declaró en entrevista con medios de comunicación.

La mandataria estatal señaló que ella, en su posición de Gobernadora, no está para juzgar hechos o calificarlos, sino para atender las causas y reflexionar sobre ellas, además de que es una lucha en contra de la violencia hacia la mujer, por lo que no dividirá opiniones al respecto. “Yo lo único que es mi postura, es decir, cuál es la causa, cuáles son las causas que originan todo esto. y eso es la gran reflexión que les llamo a hacer a todas, ese es el punto”, manifestó.

En lo que respecta a una posible emisión de Alerta de Género en Sonora, dijo que no depende de ella, sino de la Secretaría de Gobernación, pero trabajan en otros aspectos para evitar que sea un tema que se propague. “No soy yo quien la dictamina la Alerta de Género, es la Secretaría de Gobernación, pero como he dicho siempre, en mi Gobierno, como mujer, como Gobernadora y como madre de tres hijas con o sin alerta seguiré trabajando siempre a favor de estas causas”, puntualizó.

Los automovilistas continúan invadiendo banquetas y los peatones caminan por media calle

Presidentes municipales entran y salen y nadie se preocupa por bajar los autos de las banquetas obligando a los peatones caminar por medio de las calles poniendo en riesgo sus vidas. Los automovilistas al no encontrar estacionamiento en las aceras de las calles y avenidas, se les hace fácil y muy cómo estacionar sus vehículos sobre las banquetas, principalmente en el centro de la ciudad o en sector de Centro Cívico de Hermosillo, en donde se ubican los palacios de gobiernos, estatal y municipal, la catedral metropolitana, el Congreso del Estado y el Tribunal de Justicia.

De hecho, los automovilistas no respetan a ningún barrio de la ciudad, porque en todos los sectores del municipio se pueden ver vehículos estacionado en las banquetas y a las personas caminando por media calle, más en los “par viales”, que no hace mucho tiempo eran vías de doble sentido y sin ningunas modificaciones las hicieron de doble sentido y prohibieron el estacionamiento en sus aceras. Los vecinos no haya en donde estacionar sus carros.

Tampoco pueden estacionar sus autos a una o dos cuadros de sus casas después de sus actividades diarias, cuando ya se encuentran en sus casas descansando. Un ejemplo la calle doctor Paliza, que la hicieron de doble sentido y prohibieron el estacionamiento. Ahora los vecinos que viven en las colonias Centenario, Prados del Centenario, Colegio Lux y Las Granjas, tienen que estacionar sus vehículos arriba de las banquetas, porque las autoridades no toman en cuenta a los ciudadanos para realizar sus cambios, más cuando se trata de vialidades.

Gobernadora, alcaldesa y presidenta del Congreso, Nitza Gradias, apoyan la manifestación de mujeres

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas y la presidenta del Congreso del Estado, Nitza Gradias, apoyan a grupo de alrededor de mil mujeres que se manifestaron el pasado domingo por la tarde y destruyeron parte del edificio del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora…Las tres mujeres no le dieron importancia a los hechos de violencia que se vivieron en Hermosillo y que tuvo una trascendencia nacional e internacional.

Vamos a ver a futuro qué pasa, ya que no se pueden permitir actos vandálicos, independientemente del derecho de manifestarse de las mujeres. Qué bien que salgan a las calles y les exijan a las autoridades garantías y que hagan algo por ellas, porque de plano, los gobiernos no hacen nada para protegerlas. Estoy de acuerdo y apoyo la lucha de las mujeres en contra de las autoridades de los tres niveles de gobierno

