Deben de detener a las mujeres delincuentes que causaron destrozos en oficinas de gobierno

Me imagino que son insuficientes las celdas de la policía estatal y municipal de Hermosillo para dar cabida a tantas mujeres delincuentes que causaron daños al edificio del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, en donde desaparecieron expedientes y otros fueron quemados. Los hechos se celebraron el domingo por la tarde-noche, cuando un grupo de mujeres se manifestaron por las calles de la ciudad realizando plantones frente a Palacio de Gobierno y en los tribunales.

Las protestas fueron una copia de las que se celebran en Ciudad de México, en donde a parte de la marcha y los plantones cometen delitos. En el edifico del Tribunal las mujeres tomaron las rejas y se introdujeron destruyendo todo a su paso, rompieron vidrios, puertas y maceteros, además de causar un incendio en donde quemaron información oficial del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Las mujeres de Sonora no tienen esos alcances, por lo que tuvo que haber infiltraciones.

Además, el movimiento estuvo bien organizado y calculado, desde el día, domingo y la hora, por lo que las autoridades deben de mirar los video para conocer a las cabecillas de este movimiento de mujeres en donde están involucradas activistas de profesión acostumbradas a destrozar los edificio en donde se albergan oficinas públicas de los gobierno federal, estatal y municipales…Si hay detenidas que las investiguen bien y si no las hay, pues que las detengan.

En los videos y fotografías se pueden identificar a las mujeres que causaron los destrozos en el Tribunal y Congreso, que se detengan y se investiguen, porque ahora hicieron eso, después van a sacar a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de sus oficinas y la van a exhibir en la Plaza Zaragoza. Qué bien que se manifiesten las mujeres en forma tranquila, pero que no se conviertan en delincuentes nada más porque así se lo ordenan sus líderes. O por copinar a la Ciudad de México.

Todo mundo puede manifestarse y realizar plantones en la vía pública, es su derecho, pero sin caer en la violencia, menos destruyendo muebles e inmuebles propiedad privada o del pueblo. Los edificios públicos son del pueblo y el pueblo exige que se castigue a las mujeres delincuentes que causaron destrozos y quemaron papelería oficial de los tribunales. ¿En dónde estaban los policías estatales, federales, municipales y de la Guardia Nacional cuando sucedieron los hechos violentos?

La manifestación y plantones fueron por las violaciones que se cometen en contra de las mujeres y qué bien que tomen las calles para gritarlo a los cuatro vientos y que las autoridades de los tres niveles de gobierno las escuchen, pero no hay necesidad de causar destrozos y afectar a terceros. Ahora se conocen más los destrozos que hicieron, que el objetivo de la marcha. Los movimientos de protesta están bien, porque no se debe permitir que se siga violentando a las mujeres de todas las edades.

La Gobernadora Pavlovich Arellano apoyo el movimiento nacional de las mujeres, pero sin violencia. Ojalá que el próximo nueve de marzo, día de descanso total para las mujeres, porque no se van a presentar a sus trabajos, no cocinarán, ni plancharán, ni lavaran ropa, etc, pero me imagino que tan poca saldrán a las calles a manifestarse. Sonora y México se paralizarán, afectando la producción, el comercio y en general todo, porque ellas mueven el mundo.

El STJE no presentará denuncia y que será la Fiscalía estatal la que investigue los hechos

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Francisco Gutiérrez Rodríguez, rechazó la violencia y la barbarie de las mujeres feministas. Negó que las luces del Tribunal se hayan apagaron por la presencia del plantón, sino por austeridad. Dijo que no se presentarán denuncias en contra de las manifestantes y que será la Fiscalía Estatal la que investigue los hechos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

