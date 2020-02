Protestan vecinos por altas multas de Agua de Hermosillo y precio de medidores

Varias personas se presentaron el pasado jueves en las oficinas centrales de Agua de Hermosillo para protestar por las injustas multas que les cobra la empresa paramunicipal por no tener visible el marcador de consumo del medidor. Los vecinos de las diferentes colonias de la ciudad deben pagar mil 200 pesos de multa, además, por obligación, tendrán que comprar un medidor nuevo que cuesta alrededor de mil 200 pesos. La mayoría de las manifestantes eran mujeres madres de familia de escasos recursos económicos. Una de ellas llevaban 150 pesos para pagar el consumo mínimo, pero le cobraban el nuevo medidor.

La mayoría de los medidores, según las vecinas, llevan tiempo en funciones en sus domicilios y algunos se encuentran deteriorados y no se logra mirar bien la numeración, por ese motivo los encargados de leer el consumo reportaron a la empresa Agua de Hermosillo y esta, ni tarda ni perezosa, aplicó la multa sin medir la afectación que provocaba a los vecinos, la mayoría de ellos de escasos recursos económicos. Las personas que dan la cara en la dependencia no tienen facultades para tomar una decisión y ellas nada más cumplan las órdenes y cobran la multa.

Otra de las quejas que presentaron los vecinos, es que en una cerrada del fraccionamiento Villa Bonita, Agua de Hermosillo, tomó la decisión de cobrar parejo a todos los usuarios, supuestamente porque a las personas que van a tomar lectura no las dejan entrar, cuando es totalmente falso, aseguran los afectados. Hay casos de parejas (dos personas) que no tienen hijos y todo el día se la levaban fuera de casa y se están viendo afectados por esta medida arbitraria de la empresa… La alcaldesa Celida López Cárdenas debe de tomar cartas en el asunto.

Muchos usuarios o clientes, como usted quiera llamarles, no tienen posibilidades económicas para pagar la multa, menos para comprar un nuevo medidor. Lo que podría hacer Aguah es arreglar los medidores defectuosos por su cuenta para no perjudicar a muchas familias pobres del municipio. Las familias se privan de muchas cosas de primera necesidad por pagar los servicios de agua potable, electricidad, entre otros. Recuerden que la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica tarifas que están por las nubes…y hay que pagar.

Volviendo al tema del agua, los funcionarios de la dependencia aceptan los cobros que aplican por no tener los medidores a la vista, pero los vecinos alegan que son aparatos que han estado por muchos años en el mismo lugar y que ninguna administración había dicho nada. Esta medida tomada por la actual administración se está aplicando porque la comuna no tiene dinero y no haya que inventar para hacerse de recursos económicos. Vale más que la alcaldesa platique con los vecinos para seguir viviendo en armonía, ya que los tiempos no están para estar peleando.

Los bajos salarios que se pagan en Sonora no alcanzan para pagar los cobros excesivos de la CFE, más en tiempo de calor con temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombre en la mayor parte de la entidad. Y esto, supuestamente, la empresa subsidia gran parte del consumo de los sonorenses…Por cierto, todavía la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano no ha informado si ya se llegó a un acuerdo con la CFE para recibir este subsidio este año…es un acuerdo que se tiene que hacer cada año…Hasta ahora, no hay noticias de que los sonorenses reciban el subsidio.

Generará nuevo frente frío lluvias en Sonora el fin de semana

La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se espera el ingreso de un nuevo frente frío (No. 41) por el noroeste de Sonora este sábado por la madrugada, generando lluvias dispersas e intermitentes principalmente en las regiones noroeste, norte, noreste, oriente y centro, además de ambiente fresco, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas.

Por lo anterior, la CEPC de común acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua emiten aviso preventivo meteorológico por lluvias para los días sábado y domingo por la madrugada, con ligero descenso de temperaturas durante los días domingo 23 a miércoles 26.

Lo anterior principalmente para las regiones norte y noreste, con especial atención para los municipios de Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Altar, Sáric, Tubutama, Átil, Oquitoa, Trincheras, Santa Ana, Ímuris, Nogales, Naco, Cananea, Santa Cruz, Agua Prieta, Fronteras, Bacerac, Bavispe, Huachinera, Nacozari, Bacoachi, Arizpe, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Cucurpe, Rayón y Benjamín Hill.

Dichos sistemas mantendrán un ambiente de fresco a frío durante los días domingo a miércoles sobre las regiones centro y noroeste, y frío sobre las regiones, norte, noreste y oriente de la entidad.

Con la información actual, durante los días domingo a miércoles se esperan temperaturas de -2 a 6 centígrados o menores en las regiones fronterizas con Arizona y zonas serranas de la entidad; en los municipios de la frontera con Chihuahua se esperan temperaturas mínimas hasta de -2 a 6 centígrados; en los municipios de la región central de 6 a 12 centígrados y en el sur de 8 a 14 centígrados.

La Secretaría de Marina recomienda que extremen precauciones todas las embarcaciones en las costas sur de Sonora, exhortando a que se atiendan las recomendaciones de las capitanías de puerto sobre las restricciones a la navegación que se emitan.

Además, extremar los cuidados con el uso de los equipos de gas L.P., braseros y anafres en el interior de los domicilios; en caso de cualquier incidente solicitar apoyo a su Unidad Municipal de Protección Civil.

