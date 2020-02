Empezaron los problemas en los supermercados por falta de bolsas para el mandado

Empezaron los problemas en los grandes centros comerciales de Hermosillo al negarse las empresas a entregar bolsas de plástico, ya que sus clientes no tienen manera de llevarse la mercancía en sus manos. Este miércoles, en un negocio que se ubica en el Vado del Río, una cliente hizo un escándalo fuerte que puso en guardia a todos los compradores presentes. Le negaron las bolsas para llevar lo comprado, aunque no era mucho, no tenía manera de sacarlo del lugar.

Fue tanto el impacto, que los directivos de la empresa tuvieron que ceder a las exigencias de la mujer ama de casa, además tuvieron que sacar más bolsas para el resto de los compradores que se sumaron a las manifestaciones de inconformidad. Esta situación se seguirá presentando mientras el gobierno federal y los empresarios no busquen una solución al problema… Se dice que saldrán a la venta unas bolsas ecológicas que afectará la economía de las familias.

Volveremos a los viejos tiempos, cuando en los abarrotes se envolvían los productos en papel revolución, mejor conocido como “papel de despacho” para llevarlos de la tienda de la esquina a los hogares. Me acuerdo que se hacían “cartuchos” para echar la azúcar, el frijol, la harina, la sal y otros productos. También los refrescos eran envasados en botellas de vidrio que se canjeaban cada vez que se tenía necesidad de comprar el producto…Hay que estar preparado para el cambio.

No se si las nuevas generaciones estén preparados al cambio, los que tenemos más edad ya pasamos por esto, pero se nos hace un retroceso muy grande. La culpa la tenemos todos los que contaminamos de una u otro forma, principalmente los gobiernos que no hacen la separación de los desperdicios. La ciudadanía podría separar la basura, pero al llegar a los basureros no se sabe qué pase, menos qué trato se les dé a los diferentes tipos de desperdicios.

Por otra parte, los grandes supermercados que operan en Hermosillo y otras partes del estado y del país, provocarán un problema social muy serio, ya que dejarán sin trabajo a los adultos mayores, mujeres y hombres, que realizan sus tareas de empacadoras de mandado en estos comercios. Estas personas dejarán de colaborar en el sustento familiar, afectando la economía de los hogares. Conté ayer a 26 adultos mayores en un centro comercial del Vado del Río.

Esto nada más en uno de los turnos, que tomando en cuenta que los supermercados abren de las 9:00 de la mañana a las 11:00 de la noche, debe de haber cuando menos tres turnos. Estas señoras y señores son adultos mayores que les llamamos de cariño “viejitos” o “viejitas”, que ya no tendrán oportunidad de llevar algo de dinero a sus hogares, pero sobre todo, relajarse con estas terapias en donde, además de la friega, nacen amistados entre ellos y conviven con más personas.

Levantar las cosas desde cero da mucho trabajo: Gobernadora Pavlovich

En los últimos años, se ha logrado levantar a Sonora en materia de infraestructura, al alcanzar esta administración estatal una inversión de más de 20 mil millones de pesos en más de 4 mil 700 obras realizadas en beneficio directo al ciudadano como centros de salud, hospitales, carreteras y escuelas, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al tomar protesta al Comité Directivo 2020-2022 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sonora (CMIC), presidido por Alfonso Reina Villegas.

Ante Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la CMIC y agremiados de esta cámara en Sonora, la mandataria estatal reconoció todo el apoyo otorgado por la industria de la construcción en materia de infraestructura.

“Quiero que entiendan que levantar las cosas desde cero eso es lo que da mucho trabajo, hemos invertido más de 20 mil millones de pesos en obra, se dice fácil, pero no lo es, pero ahí está en un portal que nos hizo ganar al Gobierno del Estado el premio nacional de transparencia por parte del INAI y del Banco Mundial, el tuObra.mx, ahí están las más de 4 mil obras con cada ganador, cada contrato, cada licitación, quien lo ganó”, expresó.

La gobernadora destacó que se ha invertido en la reconstrucción de carreteras; 8 de cada 10 escuelas han sido mejoradas y reconstruidas; se han rehabilitado cientos de centros de salud y hospitales, además de construirse nuevos nosocomios.

Reconoció también la gran labor de la presidenta saliente Ana Karina Maldonado Andrews y refrendó su compromiso con el nuevo Comité Directivo de la CMIC Sonora y al presidente entrante Alfonso Reina Villegas, para continuar trabajando en la construcción de un mejor Sonora.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

