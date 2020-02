El desempleo está produciendo delincuentes por lo que hay que tomar cartas en el asunto

Mientras continúe el desempleo en el país la delincuencia seguirá creciendo y esto lo saben los gobernantes. A diario deambulan por las calles personas en busca de trabajo y las empresas no hayan qué hacer con tantas solicitudes en busca de empleo. Profesionistas y recién egresados de las universidades de acaban las suelas de sus zapatos y no encuentran acomodo. Además, no cuentan con recursos económicos para seguir invirtiendo en camiones y otros medios de transporte. Aunque los gobiernos lo niegan, el desempleo está produciendo delincuentes.

Si la gente con experiencia de trabajo y los ingresados de las universidades no encuentran colocación, ¿qué pueden esperar las personas que por diversos motivos no terminaron sus estudios profesionales, o que no cuentan con capacitación y experiencia? La situación es muy seria y creo que los gobiernos y los empresarios deben de ponerse de acuerdo para resolver el problema. Además, el trabajo que existe es mal pagado, tanto en la burocracia como en la iniciativa privada. Personas trabajadoras se están dedicando a delinquir por necesidad, al no haber oportunidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en lugar de pactar con los empresarios se enoja con ellos y sale de pleito…La violencia en la Ciudad de México está incontrolable al igual que en otras regiones del país…Las manifestaciones en contra del Presidente se registran a diario y, si no le pone atención a la problemática, se podría salir de control. Las marchas de protestas y de vandalismo de la capital del país empiezan a trascender y ya ocupan las principales páginas en diario de los Estados Unidos y Europa. Los feminicidios de México ya son noticia mundial.

El desempleo está poniendo violenta a la gente, porque los jefes y jefas de familia no cuentan con seguridad económica ni social. Imagínese usted, después de no tener dinero para comer se presenta una enfermedad, ¿qué otra opción le queda a la familia? Sonora está pasando por esta situación y hay mucha gente desocupada que busca opciones para sobrevivir. ¿Qué pasará en los próximos meses y cómo entregará el Estado la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano? Se tienen que hacer algo para salir de la crisis, porque si no, entregará el PRI el poder a otro partido.

Esto ya se ve venir y, a como está el ambiente político, nadie va a querer ser candidato del PRI a la gubernatura del estado, ni a las alcaldías y diputaciones federales y locales. La oportunidad la tendrán los candidatos independientes, pero no los ex priistas, ex panistas, ex perredistas, etc. sino los de la sociedad civil, personas honestas y trabajadoras. Creo que esto podría ser el final de los partidos políticos, que de hecho ya empezó en las elecciones pasadas, en donde ganó López Obrador y no Morena… El Peje “arrastró” a todos los candidatos de Morena, esa es la verdad.

Los padres de familia deben de estar pendiente de sus hijos al entrar y salir de las escuelas

Los padres de familia deben de estar muy al pendiente de sus hijos al dejarlos y a la salida de las escuelas en donde estudian. No solamente dejarlos en las afueras, sino estar atentos de que realmente entren a los planteles. Asimismo, esperarlos en la puerta a la salida, porque en cuestiones de minutos podrían ser robados por personas. Que recuerden que los maestros no se hacen responsables de los alumnos después de que estos salen de clases.

La responsabilidad de los niños en edad preescolar, primaria y secundaria es responsabilidad de los padres de familia, los maestros solo cumplen con su deber de enseñar, por lo demás, tanto dentro como fuera del aula, los papás son los que deben de estar al pendiente y muy en contacto con sus profesores…Son muchos los pequeños que asisten a las escuelas como para hacer responsables a los maestros y en general a personal de los planteles educativos.

Existe tranquilidad en los penales de Sonora: Ramón Tadeo Gradías

En Sonora existen 13 penales estatales en donde habitan Ocho Mil 50 internos que desarrollan diversas actividades de empleo que son importantes para su rehabilitación. Del total, 414 son mujeres, además de dos niños que permanecen con sus madres hasta los dos años de edad, informó Ramón Tadeo Gradías, director de los Centros Penitencias de la Entidad.

Dentro de los penales operan 27 empresas externas que dan empleo a 449 trabajadores, que son capacitados por la Universidad de Sonora. El funcionario señaló que existe tranquilidad al interior de los Ceresos y que desde 2016 no se registra un intento de motín, este sucedió en el mes de diciembre de 2016 en el Municipio de Guaymas.

El funcionario les aseguró a los columnistas, que ya no existen privilegios dentro de los penales y que el Pabellón 19, que es en donde estaban los que tenía dinero, ya desapareció…Informó que los internos todos visten uniforme de color kaki (pantalón) y naranja (playera o sudadera). Gradias lleva cuatro años laborando en los Ceresos, dos como director jurídico y dos como director general.

