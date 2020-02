Debe ciudadanía exigirles a las autoridades que cumplan con sus obligaciones

La ciudadanía debe de exigirle más a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones y no dejar que los problemas crezcan. En Hermosillo, a parte de los baches en las vialidades “pavimentadas”, en las calles sin pavimento no se puede transitar en carro, bicicleta, ni a pie. Creo que deben de rasparlas para que los vehículos no se dañen. Vale más una calle bien raspadita, que una que en un tiempo existió pavimento y que ahora se encuentran en mal estado. No he visto ninguna manifestación ciudadana en donde se exija la repavimentación y pavimentación.

La gente prefiere quedarse en casa que exigir sus derechos ciudadanos;¿qué pasó con aquellas mujeres aguerridas lideresas y líderes de barrio que se manifestaban frente a los palacios -estatal y municipal- y no se movían hasta que el gobernador y alcaldes en turno los atendía? Los manifestantes no querían hablar con funcionarios de primer nivel de las administraciones, sino con los “mero mero”. Hacían que los gobernantes se comprometieran con la ciudadanía a resolver los problemas de forma inmediata, o, que pusiera una fecha límite para la solución.

Al menos en Hermosillo se acabaron los líderes de barrio, después de que los anteriores se hicieron viejos y viejas, dejando sus mejores años en la lucha social. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones de ciudadanos, los jóvenes universitarios y las mujeres luchadoras? Los habitantes de los barrios y colonias pobres de Hermosillo no tienen quien las motive a agarrar las calles y manifestarse para que los gobiernos les cumplan. Hacen falta líderes sociales en estas luchas. La ciudadanía necesita una motivación para salir a las calles y exigir sus derechos.

La gente ya no realiza reuniones de vecinos para analizar sus problemas y plantearlos a las autoridades, están en espera que los gobernantes les cumplan las promesas de campaña, pero a la mayoría de los políticos se les olvidan y prefieren estar en sus oficinas confortables, refrigeradas y con un séquito de servidores. Los gobernantes y sus funcionarios no conocen los problemas de las comunidades, por eso es importante organizarse y exponer las necesidades al gobernador/gobernadora y a los presidentes municipales, que andan en otras esferas muy altas.

Si llevándoles las peticiones y entregándoselas en las manos no dan respuesta, menos no conociéndolas. Hoy usted le hace una petición al gobernador, al alcalde, o a los diputados federales y locales, agarran el escrito se lo pasan a unos de sus “achichinques” y este lo echa en el primer vote de la basura que se encuentran, porque los gobernantes no dan una respuesta al solicitante o solicitantes…No tienen la decencia de decirle a la gente no se puede solucionar el problema o decir sí se puede. Por eso les digo que todo queda en el cesto de la basura.

Concluye hoy Preinscripción en Línea para nuevos estudiantes de educación básica

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, informó que existe un gran avance en el registro de nuevos estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2020 – 2021, a través de la Preinscripción en línea. Quienes aún no cumplen con ese sencillo trámite, dijo, pueden hacerlo hasta las 12 de la noche de este lunes 17 de febrero ingresando al portal www.yoremia.gob.mx… Destacó que gracias al gran compromiso del magisterio, así como la participación responsable y ordenada de la comunidad escolar, el proceso se ha desarrollado con éxito.

Guerrero González expresó que en las localidades con difícil acceso a internet, los padres de familia y tutores pueden acudir al plantel más cercano donde los directivos les apoyarán con el proceso de registro. Al respecto, agradeció a jefes de sector, supervisores escolares, directivos, docentes y personal de las diferentes delegaciones de la SEC en la entidad, por la orientación y apoyo que han brindado durante el proceso.

Asimismo, señaló, quienes requieran asistencia para completar el registro de los menores también se pueden comunicar a la Línea de la Educación, (662) 2 89 76 01 al 05 y serán atendidos por personal de la dependencia. El funcionario estatal explicó que la información obtenida durante la Preinscripción en Línea, servirá para hacer el análisis y la distribución de los recursos humanos, materiales e infraestructura que requieren las escuelas.

Nuestra amiga periodista Elsa Villa sufrió un accidente; se encuentra delicada de salud

Nuestra amiga periodista Elsa Villa, sufrió un accidenten este domingo, cuando practicaba el deporte del ciclismo y tuvo una caída resultando con varias heridas que la tienen en estado crítico. El diagnóstico es: Traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia cerebral, gran edema cerebral, intubada, muy grave y mal pronóstico. Ella labora actualmente en el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Esperemos en Dios que salga con bien de este accidente y que muy pronto vuelva a sus actividades normales.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

www.facebook.com/elreporterodelacomunidad

Twitter: @elreporteroson