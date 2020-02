Afortunadamente para Sonora, hay buenos aspirantes a la gubernatura de Sonora

Si es que otra cosa no sucede, Ricardo Bours Castelo, será candidato independiente a la gubernatura del estado, de eso no hay la menor duda. Aunque también podría suceder que un partido de los “chicos”, de esos que tienen una buena imagen, le prestaran sus siglas y contender en los procesos electorales del próximo año. Ricardo sería un buen candidato, es un empresario de prestigio y cuenta con experiencia política y administrativa. Hay que recordar que ya fue presidente del Municipio de Cajeme y es un líder natural en el Sur de la entidad.

Además, tiene muchas posibilidades de ganar, porque los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político, que son la mayoría, podrían otorgarle su voto en estos nuevos tiempos de democracia. La familia Bours son un grupo de empresarios políticos del Sur del estado de Sonora que cuentan con muchas simpatías en la entidad. El patriarca, don Javier Robinson Bours fue diputado federal y Eduardo Bours Castelo Gobernador de la entidad. Rodrigo ha sido candidato a la presidencia municipal de Cajeme y creo que en 2021 hará un nuevo intento por la alcaldía.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN) el único apuntado para la candidatura de Sonora es el exdiputado federal dos veces y ex alcalde de Guaymas, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que lo que sea de cada quién tiene muchos seguidores en todo el estado. No creo que Acción Nacional postule a otro candidato que no sea el Toño, un joven aún, con experiencia política, empresarial y como servidor público. Ha ocupado puestos importantes en los gobiernos federal y estatal.

En el partido Movimiento Ciudadano (MC) la candidata al Gobierno será la diputada local y ex presidente municipal de Hermosillo, María Dolores del Río Sánchez. María Dolores fue fundadora de ese partido en Sonora y acaba de dejar la dirigencia estatal para prepararse y buscar la candidatura a la gubernatura. Los otros partidos pequeños se aliarán a los más grandes para poder llegar a un puesto público y formar parte de la democracia de este país en crisis de credibilidad.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuenta con varios “gallos” muy buenos como para ganar la elección a gobernador, entre ellos: Ernesto Gándara Camou, exsenador de la república y ex alcalde de Hermosillo, además del actual secretario de Gobierno de la administración estatal, Miguel Ernesto Pompa Corella, que ha demostrado “pantalones” para ocupar ese cargo político-administrativo, convirtiéndose el brazo derecho de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Cualquiera de los dos podría ser buenos candidatos y mejores gobernadores de Sonora, pero serán los priistas los que decidan quién es el más indicado y con mayores posibilidades de ganar la elección en los próximos procesos electorales del 2021. En esta elección interna tiene mucho qué ver el voto de la gobernadora, que dejará listo el estado para que el candidato priista se pueda convertir en el próximo gobernador de Sonora. Un gobierno efectivo y con cuantas claras.

Por parte de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, los candidatos podrían ser el actual secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; y la directora nacional del Deporte, Ana Gabriel Guevara Espinoza. Como ustedes pueden ver, afortunadamente Sonora tiene buenos aspirantes a suceder a la Gobernadora Pavlovich Arellano, en todos los partidos políticos. Todo dependerá de sus partidos y de ellos.

Se reúne Gobernadora Pavlovich con Gabinete de Seguridad Federal

Para reforzar las acciones y estrategias de seguridad, en busca de salvaguardar la paz en el país, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, junto a siete gobernadores más, se reunieron con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, y el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.

La mandataria estatal junto a Miguel Ángel Riquelme Solís; José Ignacio Peralta Sánchez; Héctor Astudillo Flores; Omar Fayat Meneses; Alfredo del Mazo Maza; Alejandro Murat Hinojosa; y Marco Antonio Mena Rodríguez; gobernadores de Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Tlaxcala, respectivamente, sostuvieron una reunión con el Gabinete de Seguridad, para fortalecer el trabajo de las instituciones estatales y federales, en el ámbito de la seguridad.

Tanto la gobernadora Pavlovich como los gobernadores y el Gabinete de Seguridad Federal, coincidieron que para atender cualquier desafío es necesaria la coordinación de los tres órdenes de gobierno y ratificaron el compromiso de respetar el ámbito de la seguridad como un espacio de neutralidad política.

Los temas tratados durante la reunión fueron: el fortalecimiento de las mesas de seguridad estatales y regionales para un mejor aprovechamiento de las fuerzas federales; actualizar la información en Plataforma México para eficientar los trabajos de judicialización; apoyo de las entidades federativas para la adquisición de terrenos donde se construirán las instalaciones de la Guardia Nacional.

En la reunión también se acordó trabajar una estrategia para atender el delito de extorsión y priorizar la judicialización de los casos; definir mecanismos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la compra consolidada de equipamiento policial y optimizar los recursos financieros disponibles. De igual forma se acordó realizar reuniones periódicas para evaluar resultados.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

