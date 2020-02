Hacen falta panteones por tantas muertes que deja el crimen organizado

Es tanto el problema que genera el crimen organizado que resultaron insuficientes los panteones de los 72 municipios de la entidad. En Hermosillo desaparecieron las calles en los cementerios, porque fueron ocupados los espacios para cavar más tumbas y poder cubrir la demanda. Esta es una realidad y me imagino que los demás camposantos se encuentran en la misma situación. Urge construir más panteones en los diferentes sectores de los municipios. Uno más no alcanzaría.

Es mucha la delincuencia que se ha desatado en los últimos años en Sonora, y en todo el país, y no vemos acciones por parte del Gobierno federal para acabar con las bandas delictivas que tienen amenazadas a todos los mexicanos. Sonora es uno de los estados más tranquilos, nada más para que usted amiga lectora, lector, se den una idea de cómo se encuentran el resto de la república. El actual sexenio lleva poco más de un año y no hay esperanzas de que disminuya la violencia.

Las reuniones sociales que celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que les han llamado las “mañaneras”, sólo va a perder el tiempo y a quitárselo a los reporteros que cubren la fuente de la presidencia. Estas han servido solo para publicar “memes” y hacer reír al pueblo de México y de otros lugares del mundo…Pero no hay ninguna autoridad arriba del presidente que le ponga un hasta aquí y lo obliguen a gobernar un país con miles de carencias y necesidades.

Hasta ahora todavía está a tiempo el presidente, porque la mayoría del pueblo confía en él, pero podría llegar el momento de obligarlo a dejar el cargo público y eso sería lamentable para el país, pero si no hay de otra, las cámaras de diputados y senadores podrían dar ese paso. Vale más que reaccione a tiempo y no ponga en riesgo a un México que es de todos los mexicanos y no solo de un grupo de amigos incondicionales del presidente.

Si todavía existen algunos espacios en panteones de Hermosillo, es que muchos sicarios se toman la molestia de enterrar a sus víctimas, pero la mayoría quedan tirados en el lugar de los hechos. Ojalá pronto empiece a funcionar en forma normal el nuevo panteón de Hermosillo y se vuelvan a abrir nuevamente las calles de los cementerios para que sus visitantes dejen de caminar por arribade las tumbas, faltándoles el respeto a los fieles difuntos.

Nombran a Roberto Sánchez Cerezo director de la Defensoría Pública del Estado

El secretario de la Consejería Jurídica, Erik Iván Jaimes Archundia, tomó protesta a Roberto Sánchez Cerezo, como director general de la Defensoría Pública del Estado.

Sánchez Cerezosustituye en el cargo a Edmundo de León Cortés, para encabezar la Defensoría Pública, cuenta una amplia trayectoria dentro de la Administración Pública Estatal y Federal, destacándose como titular de la Secretaría de Gobierno durante el sexenio de 1991-1997, así como de delegado en Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otros.

A nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Jaimes Archundia, tomó la protesta de Ley al nuevo director general de Defensoría Pública.El secretario de la Consejería Jurídica, informó que el pasado 10 de febrero del presente año, Edmundo de León Cortés, por aspiraciones profesionales y asuntos personales, presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando desde el inicio de la administración como director de la Defensoría Pública, donde destacó su fiel compromiso al libre acceso ciudadano a la tutela judicial.

Así mismo, hizo un llamado a nombre de la gobernadora del Estado al nuevo titular de la Defensoría Pública del Estado, para que, por conducto de esta defensoría se atienda, defienda, fortalezca y garanticen los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, mediante una defensa legal de calidad, a través de una orientación, asesoría y representación jurídica, de manera oportuna, técnica y eficiente, poniendo especial énfasis en las personas de escasos recursos económicos y de grupos vulnerables la nuestra sociedad.

