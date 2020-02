A media administración municipal no se ve nada claro y Hermosillo sigue a la baja

La presidenta municipal e Hermosillo, Celida López Cárdenas, lleva ya la mitad del camino en su administración y todavía no se ve nada claro, por lo que no veo el por qué la gente votaría por ella en caso de buscar la reelección. Al menos que ocurriera un milagro o que al Presidente Andrés Manuel López Obrador se le “aflojara el bolsillo” y le enviara algunos millones de pesos para que se dijera algo positivo de la dama de Puerto Peñasco, Sonora.

La alcaldesa ha solicitado apoyo de los gobiernos federal y estatal, así como a la iniciativa privada y ciudanía en general, pero son necesarios respaldos extraordinarios para que Hermosillo vuelva a ser una ciudad ejemplar en todos los aspectos, tanto en su limpieza como en pavimentación. Nuestra capital se ha convertida en una ciudad sucia y sus calles llenas de baches. A estas alturas del juego ya no es para que la alcaldesa le siga echando la culpa al anterior gobierno.

El próximo mes de marzo cumplirá 18 meses el actual gobierno municipal, la mitad del camino, y Hermosillo va como el cangrejo “para atrás” y no se ven señales que la situación cambiará para bien. No sé ve un plan “B” por parte de la presidente municipal, López Cárdenas, esperamos que nos de la sorpresa y que haga el anuncio de más apoyo por parte de los Gobierno federal y estatal. Es que el ayuntamiento de Hermosillo es todo lo que puede hacer con sus recursos.

Por eso la ciudadanía debe de votar por candidatos, que además de ser un gran administrador, se convierta en un buen gestor a la hora de tomar el poder. Que tenga buenos contactos con los funcionarios del Gobierno federal y estatal. Los alcaldes deben ser muy “pediches” y “tercos” para conseguir los apoyos extras que fortalezcan a los municipios. Las administraciones municipales no tienen dinero propio para resolver los problemas de las comunidades, necesitan apoyos extras.

La presidente municipal debe de meterle más ganas al asunto, si es que se quiere reelegirse, o más todavía, si se alborota en buscar la candidatura del partido Morena a la gubernatura del estado. Porque sí tiene posibilidades de ser postulada, ya que el único que le podría “hacer sombra” es el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Impulsa Gobernadora Claudia Pavlovich talento de niñas y jóvenes

Para reconocer e impulsar el esfuerzo, dedicación y talento de niñas y jóvenes estudiantes destacadas de los niveles de primaria, secundaria y media superior, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, lanzó la convocatoria del Premio Talentos Femeniles en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 2020.

En el marco de del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, acompañada por decenas de alumnas de la Escuela Secundaria Técnica N°6, la mandataria estatal resaltó que este premio se efectúa con el propósito de incentivar a las niñas y adolescentes a cursar STEM (por sus siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), y erradicar los estereotipos y brechas de género en el estudio de estas carreras.

“Que nadie les diga que no pueden lograr sus sueños, que se tapen los oídos cuando les digan que no pueden ser ingenieras en mecatrónica, en robótica, porque saben qué, a mí también me decían muchísimo que no iba a poder ser gobernadora, que en Sonora no iban a votar por una mujer, sólo porque era mujer, y yo pensaba que no era así, y lo sigo pensando, así que quiero que ustedes piensen que pueden llegar muy alto, tan alto como quieran”, aseguró.

Al señalar que, con el paso de los años, como en todos los ámbitos, las mujeres han ganado su lugar en este tipo de carreras y profesiones, la gobernadora Pavlovich, dijo que con este premio se busca seguir promoviendo que haya más ingenieras, científicas y matemáticas en la entidad, ya que son las profesiones del presente y del futuro, por lo que esta convocatoria va para todas las jóvenes, niñas y adolescentes que tienen el talento para lograr lo que quieren.

