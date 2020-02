Los buenos gobiernos hacen ganar elecciones y el PRI tiene posibilidades de triunfo en 2021

Los buenos gobiernos hacen ganar elecciones, por lo que el PRI tiene muchas posibilidades de salir adelante en el próximo proceso electoral del 2021, por la buena administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que ha sabido poner muy en alto el nombre de Sonora a nivel nacional e internacional. La mandataria se ha sabido fajar muy bien las faldas en los momentos difíciles que ha tenido el país. Claudia ha caminado en sus casi cinco años de gobierno “agarrada de las manos” de todos los sonorenses, por eso tiene el apoyo de la ciudadanía de los 72 municipios del estado.

Hace unos días una empresa encuestadora le daba “carro completa” a Morena, cuando el Gobierno estatal es uno de los mejores calificados a nivel nacional, mientras que los municipios gobernados por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador han demostrado su incapacidad para gobernar y registran un retraso del 80 por ciento en comparación a las administraciones panista y priistas. Además, el Presidente en su segundo año de gobierno empezó su caída por tantas mentiras y por querer “verle las cara” al pueblo. Ese ha sido su gran error.

La Gobernadora Pavlovich Arellano estuvo presente en la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en donde su presidente, Ernesto De Lucas Hopkins, presentó el Plan Anual de Trabajo 2020 y señaló que gracias a la unidad de los militantes de su partido logró ser la primera gobernadora de Sonora. Recalcó que ha cinco años de su administración ha cumplido el 80m por ciento de las promesas de campaña. Además, Sonora es líder en el correcto ejercicio del servicio público según la Auditoría Superior de la Federación.

Claudia Pavlovich le está cumpliendo a los sonorenses, ahora, solo es cuestión de que el PRI seleccione buenos precandidatos a la gubernatura del estado y a las 72 presidencias municipales. La Gobernadora tiene bien cimentadas las bases para que los candidatos tricolores salgan adelante en las próximas elecciones del del 06 de julio del 2021. El PRI tiene buenos militantes para las candidaturas, también tiene la opción de escoger entre la ciudadanía NO militante de otros partidos. La mandataria terminará fuerte su administración y gobernará hasta el último día.

En la reunión del PRI celebrada el pasado sábado, exhortó a los priistas a trabajar muy fuerte porque ya no se puede andar con improvisaciones, ni tirarse en la hamaca a esper que las cosas vengan solas. Se tiene que laborar todos los días para tener la confianza y beneficio de la gente. Solo con unidad en equipo se pueden lograr grandes cambios en beneficio de la ciudadanía. Los políticos del PRI se vieron muy motivados por la presencia de la Gobernadora Pavlovich Arellano, que la recibieron y la despidieron con fuertes ovaciones y aplausos muy nutridos… Qué bien.

Nuevamente cambian de horario en las escuelas de educación básica de Sonora

Ante las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) recomendó que escuelas de educación Básica de 40 municipios de Sonora inicien clases dos horas más tarde en el turno matutino y salgan una hora antes en el turno vespertino, del lunes 10 al viernes 14 de febrero.

En el resto de la entidad, durante dicha semana, los estudiantes del turno matutino entrarán a clases una hora más tarde y los del turno vespertino finalizarán labores una hora antes, informó Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura.

Los 40 municipios en los que aplica dos horas de retraso en el inicio de clases en turno matutino y salir una hora antes en turno vespertino, son: Agua Prieta, Aconchi, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera y Huásabas.

También en Huépac, Ímuris, Magdalena, Moctezuma, Nogales, Naco, Nácori Chico, Nacozari, Opodepe, Plutarco Elías Calles, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Tubutama, Tepache, Villa Hidalgo y Yécora.

La CEPC emitió la recomendación con base a la actualización del pronóstico del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, para los próximos días, sobre la evolución del frente frío No. 39 y la Novena Tormenta Invernal de la Temporada. Este tipo de medidas se establecen con el objetivo de preservar la seguridad de la comunidad escolar y evitar que los menores se expongan a bajas temperaturas.

Guerrero González exhortó a los padres de familia y tutores a abrigar bien a niñas, niños y jóvenes al llevarlo a las escuelas y tener en cuenta esta modificación de la entrada y salida de clases para organizar sus actividades. Asimismo, reiteró el llamado a permanecer atentos a la información que se genere a través de cuentas oficiales.

Ojalá SEC haya tomado en cuenta a patrones y papás para cambiar horario en las escuelas

Ojalá que las autoridades de Educación del estado hayan tomado en cuenta, ahora sí, a los padres de familia y los empresarios para cambiar el horario en las escuelas de educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria), ya que la semana pasada causaron un problema social muy serio. Los papás y mamás no se pueden dar el lujo de llegar tarde una hora a sus trabajos, porque sus patrones no lo permiten, por lo que muchos de ellos dejaron a sus pequeños en las afuera de sus planteles “a la buena de Dios”, sin que nadie los cuidara y con un frío de Cero grados centígrados.

No tomaron en cuenta las autoridades educativas que la mayoría de los papás y mamás, en estos tiempos modernos, tiene que trabajar para poder subsistir y con horarios de labores impuestos por los empresarios. En las escuelas públicas del gobierno estudian niños y jovencitos hijos de trabajadores de las empresas locales. Otros, los menos, laboran en los gobiernos federal, estatal y municipales, por lo que no pueden cambiar de horario a sus necesidades. Ese es el asunto. Muchos niños no asistieron a clases porque se quedaron con los vecinos o sus parientes cercanos.

Otros fueron encargados con los abuelos, como caso siempre ocurre, pero estos en muchos de los casos no pueden ni cuidarse ellos mismos. Sugiero, que los patrones les den permiso a los papás para que lleguen tarde a sus labores, o, que de plano los padres no se presenten a sus trabajos. O, en último caso, que ni los papás ni los niños y jovencitos asistan a sus compromisos de trabajos y escolares…Creo que se deben de tomar en cuenta a los empresarios y a sus trabajadores.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

