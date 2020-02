Defiende Unión de Usuarios de Hermosillo a ciudadanos de abusos por parte de los gobiernos

La Unión de Usuarios de Hermosillo es una Asociación Civil que lleva 53 años al servicio de la comunidad, que se encarga de defender a las familias de los abusos de cobros injustificados por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente de energía eléctrica, agua potable, impuesto predial, e Infonavit, entre otros, informó Ignacio Peinado Luna, dirigente de la agrupación en el municipio.

Señaló que esta agrupación cuenta con ocho mil socios, de los cuales cinco mil son activos y tres mil vitalicios…Los cinco mil activos son los que participan en las reuniones de la agrupación y los vitalicios son los que han permaneció de por vida en las luchas sociales. El dirigente informó que son muchas las quejas por parte de los usuarios por cobros injustos y malos servicios públicos.

En entrevista con columnistas políticos, Peinado Luna, dijo que las quejas más constantes son en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros excesivos en sus recibos, estén o no estén habitadas las viviendas, lo que significan que no practican lectura a los medidores y los cobros demasiados se consuma o no la energía.

Lo mismo pasa con el agua potable que nada más se cobra sin medir el consumo en la mayoría de los casos. También se atienden las quejas por los altos costos del impuesto predial y las injusticias que comete el Infonavit con los trabajadores, que nada más se les descuenta sin recibir un estado de cuenta. En muchas ocasiones los patrones descuentan al trabajador y este no paga a Infonavit.

Esta práctica es común entre muchos empresarios que le descuentan puntualmente a los trabajadores y empleados, quedándose con ese dinero al no pagar las cuotas patronales ni la de los trabajadores…Hay que recordar que en donde quiera existen las personas transas, porque “el que no transa no avanza”, aseguran algunos empresarios que ni siquiera pagan impuestos.

Además de estar al pendiente de los usuarios por los altos costos de la electricidad y el gran consumo que se registra en la temporada de calor que es muy larga, también se está viendo con la Comisión Federal de Electricidad el asunto de los transformadores subterráneos que tantos problemas han causado últimamente al explotar poniendo en peligro la vida de las personas.

La Unión de Usuarios le propone a la CFE que al menos en el primer cuadro de la ciudad, los transformadores se coloquen aéreos para no poner en peligro la comunidad hermosillense. Qué bien, entre más vive uno más aprende. Cabe señalar que la Unión de Usuarios es una agrupación apolítica, que respeta todas las creencias religiosas. Qué bien. Qué dieran los partidos políticos por contar en forma incondicional con Ocho mil familias registradas en sus filas.

Sonora primera entidad con dependencias certificadas en transparencia: Gobernadora

La administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano es reconocida al convertirse Sonora en la primera entidad federativa en contar con todas sus dependencias certificadas en transparencia, al ser certificadas en acceso de la información pública, protección de datos personales y obligaciones de transparencia a través del Inaip Yucatán, ente certificador de competencias, avalado por la SEP a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales(Conocer).

Durante la entrega de certificaciones en el estándar de competencia en la norma EC0909 “Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado”, a 22 servidores públicos de las 13 dependencias que conforman la administración estatal, la gobernadora Pavlovich, resaltó las acciones que en estos cuatro años se han realizado a favor de la transparencia.

En el evento que se llevó a cabo en Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, Pavlovich Arellano subrayó que para conocer los resultados del trabajo de una administración es necesario tener una medición con transparencia, dando respuesta a las preguntas de los ciudadanos sobre el quehacer de los servidores públicos.

“Yo creo firmemente en la transparencia y en la rendición de cuentas, creo firmemente que a la gente no le molesta que tenga recursos, lo que les molesta es que se los robes a ellos, esa es la gran diferencia y aquí estoy plantada como siempre desde el inicio dando la cara”, señaló la gobernadora Pavlovich.

Registra Sonora temperaturas de 5 y 10 grados centígrados bajo cero

La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora informó sobre el cierre del Puerto de San Luis para todo tipo de vehículos debido a las condiciones del camino. De acuerdo con la Conagua, el pronóstico para para este miércoles es de nevadas o aguanieve en regiones montañosas de Chihuahua, Durango, Nevado de Colima, Sonora y Zacatecas.

Temperaturas mínimas matutinas de -10 a -5 grados Celsius en sierras de Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas; de -5 a 0 grados Celsius y heladas en montañas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados Celsius y heladas en regiones altas de Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. Autoridades han exhortado a la población a mantenerse informado y tomar las medidas de precaución necesarias.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

