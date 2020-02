En estos momentos el candidato natural del PRI a la gubernatura es Ernesto Gándara: PRI

Platicando con un grupo de priistas este fin de semana largo, estuvieron de acuerdo de que en estos momentos el candidato natural de su partido a la gubernatura del estado es Ernesto Gándara Camou. En sus años como militante ha expresado su deseo de ser gobernador con el voto de la mayoría de los sonorenses, expresaron. Además, es un político con experiencia administrativa, ex presidente municipal de Hermosillo y ex senador de la república, lo que lo ubica con todo el derecho de aspirar a ser el candidato del PRI al Gobierno de Sonora.

Gándara Camou ha sido en dos ocasiones aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura, primero ante Alfonso Elías Serrano y después ante la actual gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por lo que merece una oportunidad en el próximo proceso electoral del 2021, cuando se esperan unas elecciones muy competencias ahora con la fuerza que ha adquirido el partido Morena. Además, no hay que olvidar que el Partido Acción Nacional (PAN) sigue teniendo muchos simpatizantes en Sonora, principalmente en Hermosillo, la capital.

Aunque todavía falta un año para los “destapes” de los precandidatos del PRI, Ernesto es el único que ha abierto libremente diciendo que le gustaría ser candidato a la gubernatura del estado. Claro, podría haber más aspirante entre más tiempo pase y Gándara sería uno más en unas elecciones internas para sacar al candidato, en donde los priistas consejeros votarían por el mejor y con las más altas posibilidades que tendría de ganar las elecciones constitucionales. Hasta ahora no hay otro que haya dicho “yo quiero ser candidato”. El único es “El borrego” Gándara Camou.

En los mentideros políticos también se mencionan como posibles candidatos del PRI a la gubernatura al actual secretario de gobierno en la administración estatal, Miguel Ernesto Pompa Corella y al dirigente del PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins, pero ellos no dicen nada, por consideran que aún no son tiempos de “destapes”, ni de candidatos, menos de campañas. Siempre sería interesante que dijeran “me gustaría”, o, ya veremos después. Es que en un año podrían pasar muchas cosas y “quemarse” en caso de no ser tomados en cuenta, por lo que consideran mejor esperar a que lleguen los tiempos electorales marcaos por la ley electoral.

Los constructores sonorenses se reunieron con la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, quien sostuvo un diálogo directo y claro con el gremio afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora. Los empresarios le agradecieron por hablar con la verdad de las expectativas de este año, una vez que se asumió que durante el 2020 el presupuesto para invertir en obra pública es menor.

Por eso, dijo, se está trabajando arduamente para atraer más inversiones al estado con acciones que impulsen la cooperación entre México y otros países e impacte positivamente en Sonora.

Añadió que la reciente visita de Peter Temple, embajador de Alemania en México, es parte de esa estrategia para propiciar mayor desarrollo económico en territorio sonorense.

Por su parte, los constructores aprovecharon para enumerar algunas áreas de oportunidad en materia de inversión que el Gobierno del Estado puede gestionar; la Gobernadora agradeció y mostró disponibilidad a unir esfuerzos.

Ana Karina Maldonado Andrews, Presidente de CMIC Sonora agradeció a la Gobernadora su visita y, sobre todo, su disposición de siempre al diálogo; destacó que es una mujer incluyente, que se distingue por su trato plural y por crear puentes a través de la excelente comunicación que entabla en toda ocasión, incluso con aquellas personas de otras ideologías.

La Presidente de CMIC apuntó que, definitivamente, la apertura a la convergencia de ideas es una de las virtudes de la Gobernadora Pavlovich, que le ha permitido hacer cada vez más vínculos en beneficio de los sonorenses. “Creo que mucho de su gestión ha sido sumar esfuerzos, tender puentes, y de eso se trata aquí también en CMIC, de hacer trabajo conjunto”, añadió.

Se refirió también a la situación que actualmente vive el sector de la construcción, donde desde hace prácticamente dos años han cerrado con números negativos; sin embargo, resaltó que los constructores tienen la gran virtud de permaneces motivados y positivos, siempre en busca de estrategias que impulsen el desarrollo para verse beneficiados. Como área de oportunidad, comentó Maldonado Andrews es el de impulsar a la cadena de proveeduría.

