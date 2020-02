Necesario que los automovilistas respeten las disposiciones del departamento de Tránsito

Qué les pasa a los hermosillenses que no les gusta respetar las disposiciones del departamento de Tránsito y parece que lo hacen de adrede. No respetamos los límites de velocidad al conducir vehículos, nos pasamos los semáforos en amarillo y rojo sin importarnos las consecuencias futuras, no respetamos el paso de peatones en los cruceros en donde existen “cebras”, no respetamos los pinturas rojas y amarillas en las aceras de las calles y avenidas, que significan prohibir estacionar y estacionamiento exclusivo, respetivamente. No se respetan los altos, no se prenden las luces direccionales para anunciar que darán vuelta, menos se saca la mano.

Tampoco respetan los espacios de estacionamiento para personas discapacitadas que sufren al ver sus lugares ocupados por vehículos sin placas exclusivas y con personas a bordoque no sufren ningún mal físico, a lo mejor mental sí. Algunas personas dicen que es falta de una cultura de respeto y de educación, pero creo que es falta de responsabilidad como ciudadano. Las personas discapacitadas no tienen la culpa de que no haya suficientes cajones de estacionamiento en la ciudad, ni que existan empresarios que inviertan en estos negocios muy productivos. En el cruce de las calles Pino Suárez y Elías Calles se está remodelando un edificio de varios niveles sin un estacionamiento público, sin que ninguna autoridad haga algo para prevenir un caos vial.

En las calles de doble sentido “hechizas”, las autoridades municipales suspendieron de la noche a la mañana el estacionamiento en sus aceras, que en algunos casos son zonas residenciales en donde los no cuanta con un lugar en donde estacionar sus vehículos cuando llegan a casa, porque nos lo van a dejar a dos o tres cuadras de sus domicilios para que los malandros los desvalijen o de plano se lo roben completo. Estos vecinos los tiene que subir a las banquetas por fuera de sus casas, al menos para que pasen bien la noche y la familia puede dormir y descansar. Esto sucede en los barrios y colonias como avenida doctor Paliza de las Granjas y las calles Monteverde y 12 de octubre, entre muchas.

Ganan los Chiefs de Kansas City su primer SuperBowl en 50 años

Los Chiefs de Kansas City, con una remontada de 10 puntos en el cuarto periodo, liderada por el mariscal de campo Patrick Mahomes, vencieron esta noche (31-20) a los 49ers de San Francisco y se proclamaron campeones del SuperBowl LIV de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que se disputó en el HardRocksStadium de Miami.

Mahomes, con dos pases de anotación en el cuarto periodo se convirtió en el Jugador Más Valioso (MVP) del partido y en el héroe del triunfo de los Chiefs (13-4). La victoria permitió a los Chiefs, campeones de la Conferencia Americana (AFC), que jugaban su tercer SuperBowl, el primero desde el 1970, lograr el segundo título de campeones.

El sonorense Sebastián Elizalde con un cuadrangular hizo ganar a México en la Serie del Caribe

Un cuadrangular de Sebastián Elizalde productor de tres carreras, puso en el camino del triunfo a los Tomateros de Culiacán, representante de México, se impuso por 4-2 a los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), en la segunda jornada de la Serie del Caribe San Juan 2020.

Los maderos mexicanos reaccionaron en su segundo compromiso con once imparables, incluyendo el jonrón de tres carreras del sonorense Elizalde, para obtener su primera victoria del certamen caribeño.

Ante una gran entrada en el estadio “Hiram Bithorn”, tanto mexicanos, como puertorriqueños, ofrecieron un gran juego, que también se vivió con un espectacular ambiente en las tribunas. Manny Barreda, abridor de México (1-0) se adjudicó el triunfo al lanzar cinco entradas para cinco imparables y una carrera, además recetó par de ponches y regaló tres bases por bolas, enfrentando a 20 bateadores.

En el relevo mexicano desfilaron, Sasagi Sánchez, quien lanzó una entrada y recibió una carrera, Daniel Duarte, el zurdo DerrickLoop y Mario Meza. El panameño Alberto Baldonado (1) se llevó el rescate con relevo de una entrada antes tres bateadores con dos abanicados.

Aneuris Rosario, Luis Cruz, Jared Wilson y Joshua Torres fueron los relevistas de los boricuas.

Los locales se fueron al frente en el marcador en la apertura de la segunda entrada por medio de Jan Hernández, quien en cuenta de dos bolas y un strike pegó un jonrón solitario por el prado derecho.

México igualó la pizarra en el tercer rollo, cuando Juan Carlos “Haper” Gamboa llegó a la registradora, gracias a un rodado productor de Ramiro Peña, en su segundo turno en la serie caribeña. La derrota fue para Giovanni Soto (0-1), quien recibió ocho imparables y cuatro carreras, tres de ellas limpias, ponchó a uno y regaló un pasaporte ante 21 rivales.

Para el quinto episodio, el madero del guaymense Sebastián Elizalde se hizo presente en el barrio de Hato Rey con un cuadrangular de más de 345 pies por todo el jardín derecho, para llevarse por delante a dos compañeros.

La derrota fue para Giovanni Soto (0-1), quien recibió ocho imparables y cuatro carreras, tres de ellas limpias, ponchó a uno y regaló un pasaporte ante 21 rivales.

Los boricuas acortaron distancia en la sexta entrada, con hombres en tercera y segunda base con un solo out, Henry Ramos roleteó a segunda base para mandar al plato a Iván de Jesús Jr.

Para el lunes, México enfrentará a Panamá en el primer compromiso de la jornada a partir de las 7:00 horas (tiempo de Sonora), YoanysQuiala será el encargado de subir al montículo.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

www.facebook.com/elreporterodelacomunidad

Twitter: @elreporteroson