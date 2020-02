Emiten convocatoria para impulsar a mujeres en la ciencia

Se invita a participar a niñas y jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato

Para reconocer e impulsar el esfuerzo, dedicación y talento de niñas y jóvenes estudiantes destacadas de los niveles de primaria, secundaria y media superior, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, lanzó la convocatoria del Premio Talentos Femeniles en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 2020.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, acompañada por decenas de alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Número Seis, la mandataria resaltó que este premio se efectúa con el propósito de incentivar a las niñas y adolescentes a cursar Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), y erradicar los estereotipos y brechas de género en el estudio de estas carreras.

“Que nadie les diga que no pueden lograr sus sueños, que se tapen los oídos cuando les digan que no pueden ser ingenieras en mecatrónica, en robótica, porque saben qué, a mí también me decían muchísimo que no iba a poder ser gobernadora, que en Sonora no iban a votar por una mujer, sólo porque era mujer, y yo pensaba que no era así, y lo sigo pensando, así que quiero que ustedes piensen que pueden llegar muy alto, tan alto como quieran”, aseguró.

Al señalar que con el paso de los años, como en todos los ámbitos, las mujeres han ganado su lugar en este tipo de carreras y profesiones, la gobernadora Pavlovich, dijo que con este premio se busca seguir promoviendo que haya más ingenieras, científicas y matemáticas en la entidad, ya que son las profesiones del presente y del futuro, por lo que esta convocatoria va para todas las jóvenes, niñas y adolescentes que tienen el talento para lograr lo que quieren.

Junto a Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura (SEC), profesores y directivos del plantel, la titular del Ejecutivo Estatal recorrió distintos stands donde alumnas de las escuelas Primaria Leona Vicario; Secundaria Técnica número seis; Secundaria General número tres; y Conalep Plantel Hermosillo 1, hicieron demostraciones con sus proyectos de robótica, con los que participarán en diferentes certámenes.

Víctor Guerrero González señaló que, este premio, el cual se entregará en el mes de mayo, se dirige a alumnas de los niveles de primaria, secundaria y media superior, con el objetivo de reconocer los logros obtenidos por las niñas y jóvenes del sexo femenino del estado, en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, durante el ciclo escolar 2018-2019.

Al tercer lugar de cada una de las categorías se le otorgará un reconocimiento y un estímulo educativo por la cantidad de cinco mil pesos, para la adquisición de equipo tecnológico, detalló el titular de la SEC, al segundo lugar un reconocimiento y un estímulo educativo por la cantidad de 10 mil pesos, y al primer lugar de cada una de las categorías se le otorgará un reconocimiento y un estímulo educativo por la cantidad de 15 mil pesos, para la adquisición de equipo tecnológico.