Destaca Sonora en robótica educativa

Roberto Saint Martin junto a autoridades educativas y representantes de organizaciones Lego Education Dinamarca y First, visitó planteles educativos para ver el desarrollo de estrategias en la materia

Sonora ha demostrado ser un referente de robótica educativa en el país, con la exitosa implementación de programas orientados a desarrollar las habilidades de niñas, niños y jóvenes, aseguró Roberto Saint Martin, director general de Fundación RobotiX México.

Acompañado de autoridades educativas y representantes de las organizaciones LEGO Education Dinamarca y FIRST, visitó el preescolar “Adelina Encinas Ezrré y la primaria “Leona Vicario”, ambas en Hermosillo, para conocer la experiencia en la implementación del proyecto First Lego League Jr. Discovery y First Lego League Jr.

“Hay mucho progreso en la implementación de ambos programas gracias al entusiasmo de la comunidad. Vimos a alumnos, directivos y docentes muy participativos”, manifestó.

Roberto Saint Martin indicó que las escuelas públicas tienen el mismo acceso a conocimientos y habilidades, como el caso de Sonora donde por tercer ciclo escolar consecutivo se desarrollan estrategias de alto rendimiento en robótica.

Precisó que alrededor de 30 planteles públicos en la entidad trabajan bajo alguno de los diferentes esquemas de aprendizajes desarrollados por Fundación RobotiX México.

TammyPankey, directora de Aprendizaje Digital en FIRST, comentó que las visitas a las escuelas, les permite constatar como los estudiantes se comprometen e involucran con el aprendizaje y se motivan a estudiar diversas carreras profesionales relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Durante el recorrido, los niñas y niños expusieron algunos de los trabajos desarrollados durante el ciclo escolar 2018-2019, así como los avances alcanzados en lo que va del ciclo actual.