Destaca gobernadora labor de Notarios

Claudia Pavlovich Arellano sostuvo una reunión con presidenta y ex presidentes del Colegio de Notarios del Estado de Sonora

La labor de los notarios públicos es tan importante como fundamental en Sonora, ya que son quienes a través de su honorabilidad dan fe y legalidad a las acciones que hace el Gobierno del Estado a favor de las y los sonorenses, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, durante reunión con expresidentes del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, en el marco de su 50 aniversario de fundación.

Acompañada por Karina Gastélum Félix, presidenta del Colegio de Notarios, así como de expresidentes del Colegio, la mandataria estatal resaltó la gran labor del gremio en el estado, y reconoció el trabajo en conjunto con la actual administración para poder beneficiar a las familias, poniendo como ejemplo el de brindar certeza jurídica del lugar donde viven miles de sonorenses con la entrega de escrituras.

“Sin duda ustedes representan en la sociedad algo muy importante que es la honorabilidad y el poder dar fe pública de los hechos, esa fe pública que sólo como gobernadora se las delego a ustedes, y ustedes puedan dar”, afirmó.

Durante sus primeros 50 años, el Colegio de Notarios del Estado de Sonora ha contribuido de gran manera en la historia de la entidad, dijo la gobernadora Pavlovich, y destacó la labor del decanato de ex presidentes del Colegio, ya que a través de su experiencia, consejos y observaciones acobijan a los concejos vigentes.

Durante el encuentro, la presidenta y ex presidentes del Colegio de Notarios del Estado de Sonora entregaron a la mandataria estatal la obra “Vocabulario Sonorense”, escrita por el ex gobernador de Sonora y notario público Horacio Sobarzo, a manos de su nieto Horacio Sobarzo Morales, además, una litografía que simboliza los 500 años del notariado y el 50 aniversario del Colegio de Notarios en Sonora, creada por el pintor sonorense Fernando López Moreno.

A nombre del Colegio de Notarios del Estado de Sonora y de su decanato, la presidenta Karina Gastélum Félix, quien resaltó que es la primera reunión de este tipo que sostiene el Colegio, y es la primera vez que un titular del Ejecutivo Estatal visita al notariado desde el 2008, entregó un reconocimiento a la gobernadora Pavlovich, por su compromiso con el gremio.

Gastélum Félix agradeció a la mandataria estatal su apoyo hacia el Colegio de Notarios, y reconoció la nueva integridad pública reivindicada en Sonora, desde el inicio de la actual administración del Gobierno del Estado.

Por su parte, Gilberto Gutiérrez Quiroz, a nombre de los expresidentes del Colegio de Notarios, agradeció la visita de la gobernadora Pavlovich y le destacó su compromiso y esfuerzo por favorecer en todo momento a las y los sonorenses.