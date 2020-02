Consolidan relación Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera,

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes desde hace tres años mantienen una relación, son una de las parejas consentidas del público mexicano.

Al parecer parte del éxito de esta linda pareja es la química sexual que existe entre ellos. Así lo dio a conocer la propia actriz y cantante en un programa de la televisora del Ajusco, en donde confesó cuales de todas sus fantasías sexuales ha realizado.

«Más que cumplirle fantasías sexuales, me las cumplen a mí porque se me ocurren más cosas, una que es tranquila. Pero el otro día, no, hace tiempo estaba en una playa con mi novio y había gente, pero de repente se fue la gente y dijimos: ‘qué rico’, y está muy tranquilo aquí y dijimos ‘no hay nadie’”, recordó la cantante entre risas.

Y eso no fue todo, la guapa conductora y youtuber también reveló un secreto que pocos conocían, pues, según ella, Carlos Rivera es muy travieso y siempre está en busca de nuevas experiencias en ese terreno.

«Lo padre es que había como una roca y volteamos a ver si no había una cámara o algo o que hubiera peligro, que viniera una mancha por el mar, pero no» contó Cynthia.

Pese a que Cyn no quiso decir cuándo había ocurrido esto, recordemos que no hace mucho la pareja fue vista paseando en las playas más exóticas de Europa, por lo que es probable que haya ocurrido en aquellas tierras, pues incluso hay fotografías de los dos en las rocas.