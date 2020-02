Condena Lebron James a los Astros

La estrella de los Lakers de Los Ángeles se manifestó a través de sus redes sociales y expresó que estaría furioso si jugara beisbol, por el robo de señales

La estrella de la NBA Lebron James se pronunció este martes sobre el robo de señas del equipo de beisbol Astros de Houston en 2017, asegurando que estaría «furioso» si le hubiera afectado e instando al comisionado de las Grandes Ligas (MLB) a «arreglar» el asunto.

«Sé que no juego al beisbol, pero estoy en el mundo de los deportes y sé que si alguien me engañara para que no ganara un título y me enterara, estaría furioso. Quiero decir, estaría como incontrolable sobre lo que haría o podría hacer», dijo LeBron en su cuenta de twitter.

El alero de Los Ángeles Lakers llamó al comisionado de la MLB, Rob Manfred, a escuchar los reclamos que están expresando sobre el escándalo cada vez más figuras del beisbol, muchas de ellas afectadas por el sistema de robo de señas que aplicaron los Astros en 2017, temporada en la que ganaron la Serie Mundial.

Escucha comisionado del beisbol, escucha a tus jugadores hablando hoy sobre cuán disgustados, enfadados, heridos, rotos (están) por esto. Literalmente la pelota está en tu cancha y tú tienes que arreglar esto por el bien del deporte», escribió James.