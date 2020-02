¿Cómo es el cáncer de hígado, uno de los más mortales en México?

Las células del hígado crecen fuera de control y crean un tumor canceroso. Así aparece el cáncer de hígado, que en sus primeras etapas no suele presentar síntomas, pero es uno de los cinco cánceres que más provocan muertes en hombres y mujeres en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Los síntomas del cáncer de hígado

Cuando se presentan señales de padecer este tipo de cáncer, las personas suelen experimentar:

• Coloración amarillenta de la piel (ictericia).

• Pérdida de peso (sin buscar bajar de peso).

• Pérdida de apetito.

• Sensación de «estar lleno» tras comer poco.

• Náusea o vómito.

• Agrandamiento del hígado o el bazo.

• Dolor e hinchazón en el abdomen.

¿Es posible prevenir el cáncer de hígado?

El factor de riesgo más importante para el cáncer de hígado es la infección crónica con el virus de la hepatitis B (HBV) y el virus de la hepatitis C.

El diagnóstico se puede realizar a través de estudios por imágenes, como angiografía, ecografía, tomografía, resonancia, gammagrafía.

Aunque es más común que se presente entre los hombres que en las mujeres, se recomienda beber alcohol con moderación o no beber. También mantener un peso saludable y tener cuidado con productos químicos.

Las vacunas contra la hepatitis B es significativa. Aunque no existe vacuna para la hepatitis C, se puede reducir el riesgo, como no utilizar drogas intravenosas, o usar agujas limpias. Si se hace un tatuaje o perforación, identificar lugares limpios y seguros.

¿Cómo se puede tratar y apoyar el cáncer de hígado?

El tratamiento se realiza según tres factores. El número, tamaño y ubicación de los tumores en el hígado; qué tan bien funciona el hígado y si presenta cirrosis; además de si se extendió fuera de este órgano.

A través de cirugía, se puede extirpar el tumor o trasplantar otro hígado. Otra manera de tratarlo es la ablación, que destruye tumores pequeños sin extirparlos, además de la terapia dirigida, la radioterapia y la quimioterapia.

Como evento que apoya la detección temprana de diferentes tipos de cáncer, el Cancerotón integra el cáncer de hígado en su tratamiento. Con la suma de empresas y organizaciones no lucrativas, gobierno y sociedad civil, abre la recaudación de fondos para apoyar el tratamiento de niños y adultos con cáncer.