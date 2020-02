Cae Joaquín Sabina del escenario

El cantautor español ofrecía un concierto en Madrid cuando se desplomó del templete; y en pleno cumpleaños

El cantautor Joaquín Sabina ha tenido que salir en camilla de un concierto que ofreció en Madrid después de desplomarse en el escenario, de acuerdo con algunos testigos.

Durante la introducción de la canción «Mediterráneo», alrededor de las 21.30 horas, fue que el español (quien hoy cumple 71 años) se cayó de frente por donde ya no había escenario.

El público se quedó callado al principio, pero cuando llegaron los paramédicos

a atenderlo comenzaron a aplaudir.

En camilla se lo llevaron. Minutos más tarde anunciaron al público que el músico se encontraba consciente, hablando y que seguía en examinación médica.

«Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no se los diremos”

Sabina se repuso y reapareció en el escenario sobre una silla de ruedas,

además de un cabestrillo en el brazo.

«Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy adolorido. No se imaginen cuánto lo siento”, dijo el artista para luego irse en una ambulancia para ser atendido en el hospital.

Finalmente, anunció que el concierto se pospone para mayo.