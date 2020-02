Busca Julio César Urías consolidarse

El zurdo mexicano Julio César Urías, quien no hace mucho estaba considerado uno de los mejores prospectos de pitcheo de Grandes Ligas, se encuentra en una encrucijada con los Dodgers.

La novena de Los Ángeles ha nombrado a Urías como su cuarto abridor para la temporada del 2020.

Se trata más bien de un reto y no de una recompensa, ya que la trayectoria de Urías se ha visto empañada por lesiones y una suspensión bajo la política de violencia doméstica de Grandes Ligas el año pasado.

“Es tiempo de que Julio dé ese salto y sea abridor, dijo el manager de los Dodgers”, Dave Roberts. “El reto para Julio es mantenerse todo el año. Creo que es en eso que incide la madurez y obviamente, el trabajo con las pesas y las cosas en el terreno importa, así que es la consistencia que buscamos de su parte”.

Los Dodgers pasaron de tener altas expectativas para Urías a no saber qué esperar.

“Si esta temporada me dan la oportunidad de verdaderamente salir y simplemente lanzar, siento que este año es el año en el que realmente puedo despegar. Siento que es un año muy importante para mi carrera”, expresó Urías.

Urías no ha tenido el lujo de pasar desapercibido. El sinaloense fue firmado por el escucha Mike Brito el día que cumplió 16 años, debutó en Grandes Ligas a los 19, fue operado del hombro a los 21 y durante todo ese tiempo ha visto su carga limitada, en parte por su corta edad y después por las lesiones.

Se le comparó con «El Toro» Valenzuela

Gracias a su aplomo y la calidad de sus lanzamientos rompientes, a Urías se le comparó con su compatriota, Fernando Valenzuela. El hecho de que era zurdo y tiraba duro con un movimiento repetible generó comparaciones con Clayton Kershaw.

En el 2016, Urías estaba considerado el mejor prospecto de pitcheo zurdo en Grandes Ligas.

Después vinieron los contratiempos. El año pasado, luego de cumplir una suspensión de 20 juegos, Urías no estaba en forma para fungir como abridor en la recta final.

Como consecuencia, en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, los Dodgers tuvieron que darle la bola al veterano Rich Hill, quien estaba lanzando con un desgarre en el codo y solamente trabajó 2.3 innings en dicha salida.

Ahora, Urías ocupará el cuarto puesto en la rotación de Los Ángeles, detrás de Kershaw, Walker Buehler y David Price, pese a haber promediado 44.2 innings de labor entre sus siete temporadas en el beisbol profesional, incluyendo 81.2 episodios en el 2019.

Urías entiende que se encuentra en esta posición en parte por su talento y por las enormes expectativas que generó.

“Estoy orgulloso de que me comparen con esos jugadores”, dijo Urías. “Ves a alguien como Kershaw, que es uno de los mejores lanzadores de su generación. Es algo que me da orgullo, de tener expectativa. Es por algo que me tienen aquí y voy a tratar de tener mi propia carrera”