Asegura frustrado suicida que sufre bullying

Julio, de 15 años, también se siente triste tras la muerte de su abuela

Julio tiene 15 años, estudia el segundo año de secundaria y la mañana de ayer el ser víctima de bullying, además de la tristeza tras la muerte de su abuela, fueron acusa para que decidiera quitarse la vida.

Justo cuando se encontraba a punto de lanzarse al vacío desde el distribuidor vial del bulevar Morelos, una mujer llegó para salvarlo, se trataba de Cristina García García, la directora de la Policía Municipal, a quien la casualidad la puso en el sitio en el momento justo.

La jefa policiaca narró los minutos angustiantes que vivió al ver al menor de edad asido del barandal del puente, con su muleta por un costado.

“Cuando llegué me gritó que no me acercara y solamente le dije que quería platicar con él, que quería ayudarle, que cualquier problema que tuviera puede ser solucionado”, expresó.

Añadió que el joven en crisis permitió su cercanía pero no la de otros agentes y civiles que pretendían llegar hasta donde se encontraba.

“Me dijo que quería estar en el cielo con su abuela y le dije que no, que el mundo necesita personas como él, y que necesitábamos hablar, que para todo hay solución”, recordó.

Fueron alrededor de 15 minutos muy angustiantes, siempre tratando de convencerlo de no lanzarse desde la parte alta del puente, aseguró.

“En un descuido, cuando miraba hacia abajo, decidí actuar y lo tomé de un brazo, justo cuando ya había debido soltar el barandal, luego me ayudaron otros agentes y civiles y pudimos ponerlo a salvo”, comentó.

Bullying una de las causas

García García reveló que Julio fue subido a una patrulla en la cual lo llevaron a pasar mientras se calmaba después del trance vivido.

“Inmediatamente nos dimos cuenta que es un joven muy inteligente y que ha sufrido, dijo que ya no aguantaba el bullying y que además extrañaba a su abuela”, citó.

Al parecer ha sido intervenido quirúrgicamente varias veces, pues en la región craneal se le observan varias cicatrices pero no ahondó en ello, añadió.

“Platicamos mucho con él y le hicimos saber que va a estar bien, que se le va ayudar, luego lo llevamos a Unacari”, dijo.

Haber participado para que este joven no se suicidara es una de las oportunidades únicas que da Dios “Él nos puso en el momento y en el lugar exacto para que la situación no tuviera un desenlace fatal, me siento bendecida y afortunada de haber ayudado al adolescente”, puntualizó.