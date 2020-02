Arrasa 1917 en los premios BAFTA en Inglaterra

Entre los siete galardones obtenidos logró el de Mejor Película y Mejor Dirección

Los Premios BAFTA 2020 proclamaron a 1917 como la gran ganadora de esta 73 entrega de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión con siete galardones, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Director, para Sam Mendes.

La cinta bélica, que recorre la historia de dos amigos por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, arrancaba la noche londinense con nueve nominaciones y terminó llevándose siete máscaras doradas.

1917 se hizo con los BAFTA Mejor Película, Mejor Director, Mejor Filme Británico, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejores Efectos Visuales.

Guasón, que partía con más nominaciones que nadie en esta edición de los BAFTA, se tuvo que confirmar con tres premios, y Parásitos, con dos.

Joaquin Phoenix fue nombrado Mejor Actor por el drama de superhéroes Guasón, ReneeZellweger ganó el premio a Mejor Actriz por la cinta biográfica sobre Judy Garland, Judy.

Guasón también fue galardonada en la categoría de Mejor Elección de Elenco y Música Original, mientras que el drama de mafiosos de Martin Scorsese, El Irlandés tenía 10 nominaciones, pero su fue a casa con las manos vacías.

Phoenix criticó la falta de diversidad en su discurso de aceptación diciendo que era un mensaje muy claro para la gente de color sobre que no son bienvenidos ahí.

La nominada a mejor actriz Scarlett Johansson, por Historia de un Matrimonio, dijo que la falta de reconocimiento para las directoras es decepcionante.

«Tantas mujeres hicieron grandes películas este año», dijo. «Creo que esto nos muestra que existe un problema sistemático que es muy prevalente».

Brad Pitt fue nombrado mejor actor de reparto por Había una Vez en…Hollywood, el sangriento cuento de hadas de Quentin Tarantino de Los Angeles en 1960 y aunque no asistió a la ceremonia, mandó un gracioso discurso de agradecimiento que fue leído por su compañera de reparto Margot Robbie.

«Hey Gran Bretaña, escuché que acabas de volverte soltera. Bienvenida al club», dijo en una de varias referencias durante la ceremonia sobre la salida del país de la Unión Europea, que se volvió oficial el viernes.

Pitt también hizo referencia a la reciente turbulencia en la familia real, diciendo que le iba a poner Enrique a su trofeo, porque estaba muy emocionado de que lo regrese a Estados Unidos con él.

Laura Dern ganó el premio a mejor actriz de reparto por su papel de dura abogada civil en Historia de un Matrimonio y señaló que su madre, DianneLadd, ganó el mismo premio en 1975, cuando Dern tenía 6 años, por Alicia ya no vive Aquí.

El drama sudcoreano de BongJoon-ho, Parásitos fue nombrado Mejor Película de Lengua Extranjera y también se llevó el premio a Mejor Guion Original.