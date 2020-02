Arranca programa intensivo de bacheo

Entre las colonias donde iniciarán los trabajos son Los Jardines, Pueblitos, Los Naranjos, Los Ángeles, Altares entre otros

A fin de atender con los recursos y medios disponibles el deterioro de la infraestructura vial de Hermosillo y restablecer la movilidad al interior de las colonias, la alcaldesa Célida López Cárdenas puso en marcha el programa intensivo de rehabilitación de pavimentos 2020.

En una primera etapa se contempla abarcar 60 sectores e igual número de colonias a cubrir el 100 por ciento en bacheo en un periodo de tres meses.

La presidenta municipal señaló que con este programa de mejoramiento de vialidades, que contempla acciones de bacheo, recarpeteo y rehabilitación de cruceros con concreto hidráulico, se privilegiará a las colonias con mayores daños en sus vialidades y para eso se apoyaran en una bolsa de 100 millones de pesos que son recursos aportados por los ciudadanos.

“Nosotros lo que queremos hacer es intervenir en las colonias, llegar a la colonia, a atender completamente el rezago en la colonia y no mover la cuadrilla hasta que no se termine de rehabilitar; en algunos casos está contemplado parte de recarpeteo y después poder ya incluso hablar de pavimentación de algunas calles.

Esto es un recurso propio, los 100 millones de pesos con los que arrancamos es dinero de los hermosillenses, de la gente que cumplió con el pago de su predial, que nos está aportando cada vez que va a Tesorería”, afirmó.

Agregó que con estos primeros 100 millones de pesos de recursos propios, se conformaron varios paquetes con el compromiso que el 60 por ciento de esa cantidad, se vaya a las colonias de Hermosillo para rehabilitar sus calles y no a las vialidades principales.

En el caso de las vialidades principales, la munícipe dijo que cuentan con el apoyo del Estado que está invirtiendo en recarpeteo; también hay la posibilidad de la intervención de una empresa cementera para llevar a cabo ese tipo de obras de mayor impacto con concreto hidráulico e incluso, que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) en Sonora también se sume a ese importante programa del mejoramiento de calles. Entre las colonias donde iniciarán los trabajos son Los Jardines, Pueblitos, Los Naranjos, Los Ángeles, Altares entre otros.

Próximamente se trabajará también en el sector norte de la ciudad en el bulevar Mazón con asfalto, y con concreto en el Rodríguez entre Morelos y Gómez Farías.