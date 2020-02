Apoyan con cobijas a 150 indigentes

Más de 150 personas en situación de calle que pernoctan debajo de puentes o por fuera de hospitales de la ciudad y que se niegan a ser trasladados a los albergue se les ha proporcionado café y cobijas para protegerse del frío, reveló David Mendoza Rivas.

Ante el descenso de temperaturas que se pronosticó para esta semana, el titular de Bienestar Social del Municipio, dijo que trabajan coordinados con Protección Civil y Seguridad Pública Municipal para entregar insumos a las personas en condición de calle que no deseen ser trasladados a los Centros Hábitat habilitados como albergues.

«Nos hemos encontrado con el fenómeno de que la gente no quiere asistir a los albergues que nosotros les proporcionamos, cambiamos la estrategia y nos coordinamos con Protección Civil, Seguridad Pública y otras dependencias para la gente que no quiere ser trasladada a los Hábitat, se les proporciona el insumo de la cobija, agua y café. Se les está atendiendo en la calle.

Mendoza Rivas mencionó que el año pasado cerraron a mil 300 personas atendidas en los diferentes Centros Hábitat, y en enero de este 2020 sumaron 33, de los cuales 17 son personas en condición de calle y el resto, migrantes y familias vulnerables.

El funcionario municipal, destacó que los albergues permanecen abiertos las 24 horas del día para brindar resguardo a familias vulnerables e indigentes que quieran protegerse del frío.

También se están haciendo recorridos por diferentes puntos donde suelen concentrarse personas en situación de calle, como hospitales, Vado del Río, y debajo de los puentes como el ubicado en bulevar Luis Encinas y Sahuaro; y Periférico Norte y Morelos, y Rodríguez y Encinas, para trasladarlos a los albergues o atenderlos ahí.