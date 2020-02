Apoya gobernadora a vecinos de la Ruta de la Sierra

La mandataria Claudia Pavlovich recorrió Ónavas, Soyopa, San Javier y Suaqui Grande con lo que llegó a la gira 376 por el estado

En Sonora no hay municipios grandes ni chicos, todos son atendidos y apoyados sin diferencias, sin distinción, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al realizar una intensa gira de trabajo por Ónavas, Soyopa, San Javier y Suaqui Grande, municipios de la Ruta de la Sierra, donde entregó equipo deportivo, sillas de ruedas para adultos mayores, sacos de cemento, material de protección civil y tinacos.

En Ónavas, al continuar con su quinta vuelta por todos los municipios de Sonora, y llegar a 376 giras en la entidad, Pavlovich Arellano junto a la presidenta municipal Elodia Guadalupe Carlton Avilés y habitantes del municipio, supervisó obra de pavimentación de calle con concreto hidráulico, y reiteró que lo importante para su gobierno es trabajar a favor de todos los sonorenses.

“Estamos entregando estas pequeñas acciones, pero que para ellas les va a cambiar la vida por completo, el tener una silla de rueda en buen estado, el tener un tinaco; el cemento para sus casas, lo importante es que entre ustedes se apoyen; muchísimas gracias por estar conmigo y por venir aquí ¿No le paro? No, no le paro aquí voy estar para lo que me necesiten para echar aire, para lo que sea y hay que andar para adelante”, expresó.

En San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, la gobernadora fue recibida por los ciudadanos que la estaban esperando para saludarla, y un grupo de niñas y niños de la escuela primaria Francisco I. Madero con los que caminó por las calles de la comunidad; al llegar a la plaza pública de la comunidad, la gobernadora entregó diversos apoyos sociales y deportivos, en beneficio de las y los ciudadanos de la comunidad.

Alberto Isaac Múgica Jaime, presidente municipal de Soyopa, agradeció a la gobernadora Pavlovich por los apoyos que ha entregado en beneficio de los ciudadanos, y por visitar cada municipio en sus giras de trabajo.

“Hay muchas cosas que agradecerle señora gobernadora, y sabemos que a usted no se le seca el pañuelo de tanto sudar y tanto caminar, pero sepa que aquí que en esta su comunidad, San Antonio de la Huerta, en este su municipio de Soyopa siempre va ser bien recibida, le damos las gracias por estar aquí de nueva cuenta en su gira de trabajo”, señaló el alcalde.

En San Javier, ante alumnos de preescolar y primaria, así como padres de familia, habitantes del municipio, y el presidente municipal César Ruelas Leyva, la mandataria detalló que a través de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones la mitad de las familias de ese municipio cuentan ya con título de propiedad de sus viviendas y les informó que siguen en proceso de regularizar el resto de los terrenos para que las familias tengan certeza jurídica.

En Suaqui Grande, entregó insumos de protección civil, como agua embotellada, despensas, colchonetas; apoyos sociales consistentes en cemento y tinacos, además de beneficiar a personas con la entrega de sillas de ruedas, resaltó que como ha sido prioridad desde el inicio de su gobierno, seguirá en contacto con los sonorenses recorriendo cada uno de sus municipios para conocer y dar solución a las necesidades básicas de cada familia.

Acompañada por la alcaldesa Gertrudis Quintana Castillo, la gobernadora Pavlovich recorrió las calles de la comunidad hacia a la unidad deportiva “Tabechi Robles”, donde inauguró una “trotapista”, además de entregar material deportivo.