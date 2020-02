Apalea Nueva Zelanda a México 14-3

Después de dos éxitos seguidos México perdió su primer desafío en el Campeonato Mundial U18 de Softbol tras ser dominado 14-3 por los anfitriones de Nueva Zelanda en donde vieron acción tres jugadores sonorenses.

El juego terminó la noche del domingo (de Sonora) luego de cinco entradas al decretarse un nocaut a favor de los neozelandeses en los campos de softbol de Colguhoun Park en Milson, Palmerston North, luego de que México empezó a tambor batiente con tres carreras en la primera entrada, pero de ahí en adelante no volvieron a pisar la goma.

El sonorense Jesús Rivera pegó de hit en su único turno legal (promedia .500 en el torneo) pues además recibió un pasaporte que le sirvió para remolcar una carrera “de caballito” y posteriormente cruzó el pentágono con una de las tres rayitas aztecas.

Los otros dos jugadores de nuestra entidad en la alineación, Francisco Javier Encinas y Khristian Ramírez, fallaron a la ofensiva ya que el primero bateó de 1-0 (aunque gorreó dos veces la primera por pelotas malas) y el segundo fracasó en tres oportunidades en busca de un imparable. Ambos dejaron su porcentaje global en .333 milésimas.

El pitcher ganador fue Dylan Jackson con relevo de cinco innings en blanco para tres hits en auxilio al abridor Hunter Simpson quien no traía nada en la bola ya que no sacó outs y admitió tres carreras -dos limpias- así como regaló dos pasaportes. Perdió Francisco López castigado mediante once anotaciones en 3.2 entradas.

Los próximos encuentros del tricolor para cerrar la fase de grupos serán ante Japón y Guatemala; por el momento México comparte el segundo lugar del sector “B” con los guatemaltecos y neozelandeses (2-1) a un juego de los nipones (3-0) que emergen como punteros.

Sin ningún juego ganado de tres disputados aparecen en el fondo del standing Estados Unidos y Dinamarca, selecciones a las que venció la novena azteca por nocaut debido a abultados marcadores de 10-1 y 13-0, respectivamente.