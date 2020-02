Anuncia su retiro Curtis Granderson

Pasó la mejor parte de su carrera entre los Tigres de Detroit, Yanquis de Nueva York y con los Mets de Nueva York

Curtis Granderson anunció su retiro como jugador activo tras una carrera de 16 años.

«A medida que cierro este maravilloso capítulo en mi vida, y me alejo de mis días en el terreno, yo sé que mi rol en este juego apenas comienza», dijo Granderson mediante un comunicado.

Granderson pasó la mejor parte de su carrera entre los entre los Tigres de Detroit, Yanquis de Nueva York y con los Mets de Nueva York.

Un tres veces Todos Estrellas, Granderson tuvo números de .249/.337/.465 en su carrera con 344 jonrones y 937 remolcadas.

Su mejor temporada fue en 2011, cuando logró las mejores cifras de su carrera en impulsadas con 119 y anotadas con 136 para los Yankees. Granderson fue un Todos Estrellas esa temporada, ganó un Bate de Plata y terminó cuarto en la votación del MVP.

Además apareció en dos Series Mundiales, en 2006 con los Tigers y 2015 con los Mets, pero nunca consiguió un anillo.

Los últimos años de Granderson como jugador activo los pasó entre los Los Angeles Dodgers, Toronto Blue Jays, Milwaukee Brewers y Miami Marlins.

«Estaré eternamente agradecido a cada equipo y cada ciudad que me dio la oportunidad de llamarlo ‘cada’: Detroit, New York (tanto el Bronx como Queens), Los Angeles, Toronto, Milwaukee, Miami, y por supuesto, mi ciudad natal de Chicago», dijo Granderson. «Estas comunidades me permitieron llevar mi Fundación Grand Kids a nuevas alturas y utilizar mi plataforma para promover un cambio positivo».