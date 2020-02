Ampliarán descuentos de 100% en multas y recargos

La Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda anunció la ampliación de los descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de trámites vehiculares hasta el 29 de febrero, para que un mayor número de sonorenses puedan acceder a estos beneficios, informó Luis Alejandro García Rosas.

El director general de Recaudación, informó que se tomó en consideración la invitación que hizo llegar la gobernadora Claudia Pavlovich, en la que solicitó apoyar con las herramientas que se tengan al alcance para que un mayor número de sonorenses estén al corriente en sus impuestos y derechos vehiculares.

Estas acciones, puntualizó, además de contribuir a que los sonorenses se pongan al día de la mejor manera con sus responsabilidades fiscales, permiten una actualización permanente del padrón vehicular del Estado, lo que da mayor seguridad al mismo.

García Rosas indicó que estos descuentos del 100% en multas y recargos en trámites vehiculares que se implementaron para el llamado Buen Fin, desde el 15 de noviembre del pasado año, han tenido una excelente respuesta por parte de los contribuyentes que están aprovechando para realizar sus pagos de adeudos de años anteriores, de una manera que no representan un mayor peso para su economía.

Los descuentos se aplican de manera automática en cualquiera de los centros de pago que se han dispuesto para estas acciones, una vez más pensando en que “Ahora las cosas son más fáciles” con tan sólo presentar su número de placas en tiendas de conveniencia y gasolineras y contar con su licencia de conducir vigente.

De igual forma en atención a los contribuyentes que año con año cumplen con sus responsabilidades en tiempo, se cuenta con descuentos por pronto pago en la revalidación 2020, del cinco por ciento durante el mes de febrero en todas las opciones de pago.

Los comercios autorizados donde los sonorenses podrán realizar su pago son: Oxxo, Seven Eleven, Elektra, Circle K, Telecom, Arco, Redco, Six y Walmart, presentando su número de placas y teniendo su licencia vigente.

Quienes deseen realizarlo en banco, lo pueden hacer en: BBVA, Banamex, Banorte, HSBC y Banco Azteca.

Las Agencias y Sub agencias fiscales del estado, detalló, laboran en sus horarios habituales de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, excepto las oficinas fiscales de CUM en Hermosillo y en Ciudad Obregón, ubicada en calle 5 de Febrero, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Las agencias de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo (CUM), Guaymas, Ciudad Obregón (5 de febrero) y Navojoa, los días sábados atienden de 9:00 a 13:00 horas.