Amarga Morelia debut de Rafael Puente

Los Rojinegros acumulan su segunda derrota jugando en su casa. Ante Puebla ya había tropezado, y en esta ocasión Monarcas se llevó los tres puntos del suelo tapatío

Los Rojinegros del Atlas volvieron a sufrir una derrota en casa, ahora ante Monarcas Morelia por marcador de 1-2, en un duelo en el que significó el debut de Rafael Puente como técnico del Zorro.

Atlas acumula su segunda derrota jugando en su casa. Ante Puebla ya había tropezado, y en esta ocasión Monarcas se llevó los tres puntos del suelo tapatío.

El debut no fue lo esperado para el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Puente del Río, quien regresó a los banquillo 11 meses después de su última experiencia y con una racha de siete derrotas consecutivas que no pudo cortar ante Monarcas.

Los Rojinegros perdieron los primeros 45 minutos apostando por una idea que no funcionó. Tras replantear, el equipo mejoró en actitud pero no en lo futbolístico.

Por si fuera poco, Atlas desperdició la oportunidad de tomar una ventaja parcial, al errar un penal por cuenta de Ignacio Jeraldino, en la segunda mitad.

Monarcas tomó la ventaja en la primera parte. Al 35′ tras el cobro de un tiro de esquina a segundo palo, Martín Rodríguez intervino para recentrar. De espaldas al arco, Aristeguieta remató de chilena y el central José Ortiz le desvió la trayectoria a la pelota con un roce en el abdomen.

Para la segunda mitad, Atlas fue agresivo e intenso. Al 47′ lo reflejó en el marcador: recuperaron una pelota en las afueras del área tras una presión intensa, la pelota llegó a Javier Correa y no perdonó para igualar.

Al 67′ llegó el penal que perdonó el chileno Jeraldino.

El disparo del andino fue buen atajado por el guardameta Sebastián Sosa y evitó que Atlas se adueñara de las acciones.

Monarcas aprovechó el golpe moral. Tres minutos después, en una copia al carbón del primer gol, apareció Gabriel Achilier tras un reventó desde la derecha.

De «palomita» remató y la pelota se estrelló en Jesús Isijara, quien mandó la pelota al fondo.

Al 82′ cayó el tercer tanto gracias a una asistencia del chileno Valdivia. Fernando Aristeguieta, solo y sin marca se estiró para empujar la pelota al fondo de las redes.

Por si fuera poco, Atlas se quedó con diez elementos tras la expulsión de Jairo Torres por una plancha sobre Aldo Rocha.

Liga Rafael Puente ocho derrotas

El nuevo técnico de los Rojinegros del Atlas, Rafael Puente del Río, acumula una racha de ocho encuentros en fila sin lograr una victoria como estratega dentro de la Liga BBVA MX.

Con el tropiezo de su nuevo club anoche ante Monarcas Morelia, el técnico alarga su racha de encuentros sin poder ganar al frente de un equipo.

La tendencia sin conseguir una victoria la arrastra desde su paso por Gallos Blancos, la cual le costó el puesto en la escuadra queretana.

A finales de enero del 2019, Puente del Río salió de Querétaro tras perder siete duelos de forma consecutiva.

Casi un año después recibió una nueva oportunidad en el circuito, ahora con los rojinegros, pero no pudo romper esa mala racha sobre su espalda en el debut ante Monarcas.

La nueva oportunidad para Atlas y Puente Jr., será en diez días, cuando los rojinegros enfrenten su duelo de la Jornada 6 ante América.

La última victoria como estratega de Rafael Puente del Río fue 1-0 ante Necaxa.