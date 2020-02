Alza Zuria Vega la voz

La protagonista de cintas como «En las buenas y en las malas» explicó que la violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos

La actriz Zuria Vega alza la voz por un México libre de violencia de género, mientras se apoya al Programa Ciudades Seguras para atender la problemática de violencia contra las mujeres y niñas en la alcaldía Iztapalapa, que es la zona de la Ciudad de México con mayor índice de violencia.

La actriz fue presentada de manera formal como embajadora de la Carrera Bonafont, que se realizará el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y ahí reiteró su compromiso e interés por crear conciencia y programas de ayuda para aquellas mujeres que desean desarrollarse.

Esta iniciativa promovida por una marca invita a las mujeres a unir su fuerza en sororidad para romper estereotipos y liberarse de las críticas a las que se enfrentan día a día, teniendo como embajadora a la actriz Zuria Vega, quien como mamá, esposa y emprendedora es referente y promotora del empoderamiento femenino.

En conferencia de prensa, la protagonista de cintas como En las buenas y en las malas explicó que la violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos, además de que afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad.

Comentó que el objetivo es crear conciencia y programas de ayuda a aquellas mujeres que quieren desarrollarse en sus áreas pero que a falta de oportunidades de igualdad no lo han conseguido.

La hija del actor Gonzalo Vega compartió su agrado y felicidad por su faceta como madre y aunque está disfrutando cada momento no pretende agrandar la familia ni ahora ni en unos años, «como madre siento miedo de que les pueda pasar algo, por ello me he dado a la tarea de darle las herramientas para salir adelante en la vida».

Por lo que señaló que esta iniciativa invita a la gente a cambiar de actitudes y sensibilizar sobre el tema, pues la violencia es algo delicado que se manifiesta en muchas formas, por ello no debe normalizarse ni justificarse.

La décimo sexta edición de Carrera Bonafont se llevará a cabo de manera simultánea en Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey, teniendo como objetivo reunir a más de 70 mil mexicanas que se sumen a la causa por un México libre de violencia contra las mujeres.