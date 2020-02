Agrede guardia de seguridad a indigente en la plaza Zaragoza

Autoridades municipales consideran que deben tomar acciones legales en contra del empleado de la empresa privada

Como un hecho completamente reprobable calificó el titular de la Dirección de Transformación Social del Ayuntamiento de Hermosillo, Edgar Sallard, la agresión que sufrió un indigente a manos de un guardia de seguridad privada el pasado miércoles en la plaza Zaragoza.

A través de las redes sociales se exhibió un video donde claramente se muestra al guardia de seguridad agrediendo verbal y físicamente al indigente para que se retire del lugar, mientras algunas personas le pedían que no lo golpeara.

Al respecto, el funcionario municipal consideró que deben tomar acciones legales en contra de esta persona, que si bien es un guardia de seguridad privada, no tiene ninguna autoridad para actuar, y lo que está hizo fue una agresión hacia esta persona vulnerable que no estaba afectando a nadie en ese espacio público.

“Es reprobable desde el punto de vista que lo veamos. Es una persona indigente que si bien para una parte de la sociedad puede ser una molestia, es un ser humano y no podemos ser tan deshumanizados, no los podemos violentar porque eso no va a resolver el problema con ese escenario de violencia”, dijo.

Refirió que el video no evidenció ninguna acción que orillara al guardia de seguridad privada a actuar de esa manera en contra de esta persona indigente quien estaba razonable, por lo que pudo haber intentado persuadirlo para que se retirara del lugar, sin hacer uso de la violencia.

«Como sea, ese evento que sucedió yo lo repruebo», enfatizó porque consideró que no es la forma correcta de actuar y se deben tomar las medidas correspondientes para que este tipo de actos no se repitan, porque finalmente esta persona va a regresar a ese espacio ya que no tienen opciones ni un lugar a donde ir.