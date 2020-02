Acusan falla de autoridad en caso Fátima

Familiares de Fátima, menor víctima de feminicidio en Tláhuac, acusaron dilación e incapacidad de las autoridades para activar los protocolos tras su desaparición.

En cuanto notaron la ausencia de la niña, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para realizar la denuncia, detallaron, pero la Alerta Amber fue activada hasta el día siguiente.

«Si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir, fue porque las autoridades no dieron la atención que se debía de dar.

«No es posible que haya pasado tanto tiempo, no es posible que la familia haya reunido todas las pistas, no es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella», reclamó Sonia López, tía de la víctima.

Los deudos también criticaron que las autoridades de la escuela permitiera que alguien desconocido se llevara a la pequeña.

«El protocolo en las escuelas revísenlo porque están permitiendo que los menores salgan y los padres no estén ahí para recibirlos», abundó la mujer.

En tanto, Claudia Sheinbaum reconoció que los funcionarios involucrados en el caso actuaron de forma negligente.

«Vamos a llegar a la verdad, hay una cadena, diría yo, de negligencia de la institución y para poder cambiarla tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final.

«Cuándo fue que se puso la primera denuncia, qué hizo el primer MP, el segundo, el tercero, cómo actuaron las instituciones, principalmente las distintas áreas de la Fiscalía.

La mandataria se comprometió a esclarecer el feminicidio de Fátima y a garantizar la seguridad de las mujeres en la Ciudad.

Aunque no precisó si algún funcionario se encuentra bajo investigación, apuntó que la Fiscalía General de Justicia se hará cargo de las diligencias para determinar las responsabilidades.