Zarpa primer crucero desde Sonora

La gobernadora Claudia Pavlovich junto al vicepresidente de Cruise and MaritimeVoyages, John Dennis y el alcalde de Puerto Peñasco, Ernesto Munro, dieron el banderazo de salida del crucero Astoria

En un día histórico para Sonora, este jueves zarpó de Puerto Peñasco el crucero Astoria para realizar un recorrido por las aguas del Mar de Cortés, a través del cual los visitantes conocerán distintas maravillas del también llamado acuario del mundo, lo que lo convierte en el primer navío de este tipo que tiene origen y destino en costas sonorenses, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En un ambiente de celebración, la mandataria estatal dio el banderazo de salida de la embarcación, acompañada de John Dennis, vicepresidente de Cruise and MaritimeVoyages y de Ernesto Roger Munro López, presidente municipal de Puerto Peñasco, “un día para recordar en Sonora”.

Detalló que en este primer viaje, los 500 pasajeros que abordan el Astoria, durante 11 días conocerán Topolobampo, Mazatlán, Cabo San Lucas, La Paz, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas y culminará el 20 de enero en Puerto Peñasco, dejando una derrama económica por el orden de los 190 millones de pesos en tres viajes en Sonora.

Representa un detonante importante para el turismo y para la economía de esta región, sostuvo la gobernadora.

PavlovichArellano añadió que la Megarregión juega un papel importante en el turismo, ya que viajeros procedentes de los Estados Unidos que cruzan la frontera aprovechan este tipo de destinos turísticos, por lo que es importante programas y acciones que ayuden a detonar el turismo en la entidad, como Sonora con Actitur.

“Es un día histórico para Puerto Peñasco, un día histórico para Sonora, es el primer crucero que sale del Mar de Cortés, origen y destino en Puerto Peñasco, estoy muy contenta y muy agradecida con John Dennis, vicepresidente de Cruise and MaritimeVoyages, y al alcalde Kiko Munro, y con todos los que hemos hecho sinergia, todos los que hemos trabajado para que este sueño se haga realidad”, expuso.

Previo al inicio de la travesía por el Mar de Cortés, la mandataria visitó el Centro de Convenciones de Puerto Peñasco, donde convivió con viajeros de distintas partes del mundo que estaban realizando el registro antes de abordar el Astoria; ahí les deseó un buen viaje y los invitó a disfrutar de las maravillas que ofrecen los destinos en Sonora.

John Dennis, vicepresidente de Cruise and MaritimeVoyages, reconoció el potencial que tiene Sonora para traer cruceros como el Astoria, el cual realizará dos recorridos más, los días 20 y 31 de enero, además de que se contempla traer barcos más grandes en temporada de verano.

“Esto es un plan de largo plazo para nosotros, estamos comenzando con esta temporada corta, y tenemos pensando en traer un barco más grande por más tiempo, y con más pasajeros, esto es un plan a largo plazo, nosotros si no pensáramos y creyéramos que Puerto Peñasco pueda ser un puerto de éxito para nosotros, no hubiéramos traído al Astoria, porque esto es inversión para nosotros, y es una inversión a largo plazo”, indicó.

Ernesto Roger Munro López, presidente municipal de Puerto Peñasco, agradeció el respaldo que la gobernadora Pavlovich ha brindado a la comunidad en materia turística, principalmente con la llegada del crucero Astoria.

“Quiero subrayar y destacar en todo lo que va, el generoso apoyo que hemos recibido y encontrado en esta materia por parte de la señora gobernadora del estado de Sonora, nuestra amiga Claudia Pavlovich Arellano, porque ha seguido impulsando de manera decidida y determinada no solamente la llegada de este crucero, sino también en la confianza buscando reactivar la construcción y terminación de lo que para nosotros es un proyecto estratégico, el Home Port”, mencionó.