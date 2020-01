Ve Brady el retiro como poco probable

El quarterback admitió que su futuro es incierto con su equipo

Aún se niega al retiro.Tras la derrota de los Patriotas ante Titanes en la Ronda de Comodines, el quarterback Tom Brady aceptó que su futuro es incierto, pero el retiro lo ve poco probable.

«Es bastante improbable. Espero que sea poco probable», dijo al ser cuestionado sobre el retiro.

Brady no aclaró si seguirá con los Patriotas, equipo con el cual ha ganado seis Súper Tazones desde 2001, pero sí alabó a la institución que «ama».

«Amo a los Patriotas. Es la mejor organización y jugar para el señor (Robert) Kraft todos estos años, y para el entrenador (Bill) Belichick. No hay nadie con una mejor carrera que yo, así que estoy muy bendecido.

«No sé cómo será el futuro, así que no voy a predecirlo», declaró.

También tuvo palabras para la afición.

«Estoy muy agradecido por la experiencia, esta organización y también por el transcurso de mi carrera. Lo aprecio. Espero que siempre haya intentado hacer lo correcto. ¿Quién sabe qué depare el futuro? Así que lo dejaré así», manifestó el jugador de 42 años.