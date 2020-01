Triunfan Raptors en su visita a Brooklyn

Los Raptors de Toronto (24-12) salieron victoriosos de su visita a Brooklyn al derrotar a Nets (16-18) 121 a 102 con una gran actuación del base Fred VanVleet.

VanVleet anotó 29 puntos, facilitó 11 canastas a sus compañeros y atrapó cuatro rebotes. Kyle Lowry, el otro base titular del equipo canadiense, aportó 26 unidades, cinco asistencias y dos robos en 42 minutos de acción.

Serge Ibaka, pívot de Raptors, salió cojeando cuando quedaban 25 segundos por jugar en el partido. El español tuvo una actuación sobresaliente ya que encestó 21 puntos y atrapó 12 rebotes.

Spencer Dinwiddie fue el mejor jugador de los locales con 23 puntos y siete asistencias. Joe Harris sumó 18, Caris LeVert 13, Garrett Temple 12 y Taurean Prince 10.

Kyrie Irving, ex All Star de Nets, lleva 23 juegos sin jugar; previo al encuentro indicó que su lesión en el hombro podría requerir cirugía, pero el buscará una rehabilitación alterna para no visitar el quirófano.