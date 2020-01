Tras ofrecer 80mdd por matarlo, cae iraní armado afuera de club de Trump

Florida, EU.- Este viernes, la Policía local detuvo a un ciudadano iraní que se encontraba merodeando en el puente Flagler Memorial Bridge en Palm Beach, Florida, de acuerdo a WPTV.

La captura se realizó a unas cuantas cuadras del club Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump, quien actualmente está en la Casa Blanca en Washington y su posesión tenía un machete, dos cuchillos y un hacha.

Es hecho se suscitó luego del anuncio de líderes de Irán, quienes ofrecieron una recompensa de 80 millones de dólares por el asesinato del mandatario.

Después de la captura, las autoridades estadounidenses iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer este hecho.

Cabe recordar que las tensiones políticos entre Estados Unidos e Irán escalaron a máximos niveles, esto luego de que tropas revolucionaras lanzaran misiles balísticos a bases americanas en Irak.

BREAKING: Palm Beach PD confirm authorities searched car at Palm Beach Intl airport, tied to arrest of Iranian man found on bridge to Palm Beach with machete, pick axe, and knives.

As we pulled up, we saw this car being towed. Not sure if this is the vehicle. @CBS12 pic.twitter.com/QpA2HuTM88

— Jay O'Brien (@jayobtv) January 10, 2020