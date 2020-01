Sorprende Parásitos en los SAG Awards

RenéeZellweger y Joaquín Phoenix, repitieron como ganadores de Mejor Actriz y Mejor Actor, al igual que Laura Dern y Brad Pitt como Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto

La edición 26 de los SAG Awards estuvo llena de sorpresas, risas, aplausos y primeras veces.

El elenco de Parásitos se llevó la categoría de Mejor Ensamble de Película.

«Ser reconocido con el premio me hace pensar que después de todo no hicimos una película tan mala», expresó SongKang-ho en coreano.

Es la segunda ocasión que un elenco de una cinta no hablada en inglés es considerada para la premiación.

Con su triunfo en la categoría de Mejor Actriz y Actor de Reparto, respectivamente, Laura Dern y Brad Pitt se convirtieron en los más fuertes contendientes para ganar el Óscar en la misma categoría.

«No estaría aquí si no fuera por los actores», dijo Dern.

Lo mismo para Joaquin Phoenix y RenéeZellweger, quienes se alzaron en la categoría de Mejor Actor y Actriz. Él por su interpretación en Guasón; ella por Judy.

«Judy Garland, tu comunidad está pensando en ti 50 años después. Esto es para ti. Muchas gracias», dijo Zellweger.

De manos de Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro recibió el LifetimeArchivementAward, un premio honorífico.

«Me siento feliz de que mi próximo proyecto sea contigo y con Marti (Martin Scorsese). Porque eso significa que tengo un año más de seguro de vida», bromeó el actor.

La serie La Maravillosa Sra. Maisel fue reconocida en dos categorías, Mejor Actor y Mejor Ensamble de Serie de Comedia.

«Voté por Fleabag. Esto es muy raro. No tiene sentido, Fleabag es una maravilla. Esto es muy raro, estoy sorprendida», dijo Alex Borstain.

La categoría dramáticas de TV estuvo más dividida, con Jennifer Aniston llevándose el premio a Mejor Actriz por TheMorning Show, Peter Dinklage como Mejor Actor por su participación en Game of Thrones, y el Mejor Ensamble fue para The Crown.

Para ambos actores fue su primer estatuilla por sus interpretaciones, aunque Aniston ya obtuvo una como Mejor Ensamble, por Friends.

El drama sobre la Reina Isabel II y la corona británica también ganó su primer «actor», tras haber estado nominada por sus otras dos temporadas.

Como lo hizo en el Emmy y el Globo de Oro, Michelle Williams se llevó los aplausos como Mejor Actriz de una Película para Televisión o Serie Limitada por Fosse/Verdon.

Y su compañero Sam Rockwell también resultó vencedor por encima de Jared Harris, MahershalaAli, Russell Crowe y Jharrel Jerome.

«No esperaba esto, en absoluto», expresó Rockwell.

«Gracias Michelle, no pude haber encontrado a otra compañera mejor».