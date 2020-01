Sorprende 1917 en los Globos de Oro

Joaquin Phoenix se alzó con el premio a Mejor Actor y RenéeZellweger como Mejor Actriz

1917, filme que se ubica en el apogeo de la Primera Guerra Mundial, dirigido por Sam Mendes, se consagró como la gran sorpresa de la noche en la edición 77 del Globo de Oro, al ganar las categorías de Mejor Director y Mejor Película de Drama.

El cineasta dedicó el premio a Mejor Director a su abuelo, quien inspiró el proyecto, y además reconoció a sus colegas.

«No hay ningún director en el mundo que le haga sombra a Martin Scorsese», declaró Mendes, ya que contendían en la misma categoría.

La película con más premios fue Había Una Vez… En Hollywood, que se llevó Mejor Guion, Mejor Actor de Reparto en Una Película Musical o de Comedia (Brad Pitt) y Mejor Película de Comedia o Musical.

La producción que llegó con más nominaciones a la gala de este domingo, Historia de un Matrimonio, únicamente ganó un galardón, gracias al trabajo de Laura Dern como Mejor Actriz de Reparto en una Película de Drama; mientras que El Irlandés, dirigida por Martin Scorsese y que tenía cinco nominaciones, se fue en blanco.

La ganadora de la estatuilla a Mejor Actriz fue para RenéeZellweger, por su protagónico en Judy, la biopic de Judy Garland.

Guasón, de Todd Phillips, consiguió los galardones a Mejor Banda Sonora y Mejor Actor en una película de Drama (Joaquin Phoenix).

Elton John se anotó el Globo de Oro a Mejor Canción Original gracias a «I’mGonnaLove me Again», tema que compuso para su película biográfica Rocketman; el cantautor británico trastabilló mientras caminaba al escenario a recibir su reconocimiento.

El Premio a Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical fue para TaronEgerton, también por Rocketman.

«Este papel cambió mi vida. Me siento muy orgulloso de la película, me sentiré orgulloso de esto por el resto de mi vida. Gracias a Elton John, gracias por la música, gracias por vivir una vida no ordinaria, gracias a mi amigo. Ha sido un placer para mí, esto es para ti», dijo Egerton al recibir el premio.

Chernobyl, producción de HBO, triunfó en las categorías de Mejor Actor de Reparto en una Serie Corta o Película de Televisión (StellanSkarsgard) y Mejor Serie Corta o Película de Televisión.

Durante la premiación, Patricia Arquette, ganadora del Premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Corta o Película de Televisión, hizo un llamado para que el público vote en las elecciones que Estados Unidos realizará este año, y suplicó en pensar por las generaciones futuras, mientras que en su turno Michelle Williams habló de los derechos de las mujeres a elegir sobre su cuerpo.

«Es una decisión que debemos hacer como personas, como mujeres. Debemos tener el derecho a elegir. Elegir cuándo queremos tener hijos, con quién, cuando me sienta respaldada y preparada para proteger a mis hijos.

«Yo sé que mi elección es muy diferente a la de ustedes, pero afortunadamente vivimos en un país en el que fui libre de elegir y ustedes son libres para elegir lo mejor para ustedes», dijo Williams.

Ellen DeGeneres fue reconocida con el Premio Carol Burnett, y la trayectoria artística de Tom Hanks fue premiada con el galardón Cecil B. DeMille.

La ceremonia fue conducida por Ricky Gervais, quien hizo chistes de humor negro gracias a que, según él, éste fue su último año como anfitrión de la gala.

«No usen esta plataforma para hacer comentarios sobre política, sabemos que algunos de ustedes tienen menos educación escolar que Greta Thunberg», dijo casi al inicio de la gala.