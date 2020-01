Sonora se mantiene libre de casos de coronavirus

Hasta el momento en Sonora no se tienen casos probables ni sospechosos del nuevo Coronavirus de China, el cual se ha comportado clínicamente de forma moderada, pues la transmisión y la letalidad han sido bajas, inferior a la influenza, informó Dénica Cruz Loustaunau.

Las medidas de prevención de este nuevo Coronavirus son las mismas que para cualquier padecimiento respiratorio, enfatizó la directora de Epidemiología, como el lavado de manos, estornudar y toser de etiqueta con el ángulo del codo, alimentarse bien y beber suficientes líquidos, entre otros.

“Algo muy importante que debemos aclarar y que es precisamente para no generar pánico, es que la transmisión del Coronavirus se ha comportado clínicamente de forma modera, pues la transmisión y la letalidad han sido más bajas incluso que la influenza, que sí tenemos en el país y aquí en Sonora”, puntualizó.

La influenza es más grave por la mortalidad, la severidad del cuadro y por la cantidad de personas que pueden infectarse, añadió, que son los puntos en los que se define la gravedad de una infección respiratoria, no únicamente por ser un virus nuevo quiere decir que no existía antes, sino que se ha identificado recientemente.

“Si comparamos este nuevo Coronavirus con otros nuevos virus respiratorios, incluida la influenza, la influenza resulta en este momento más peligrosa que el Coronavirus, por lo que es importante que la población acuda a aplicarse la vacuna en cualquier unidad de salud”, indicó.

Si se viaja a alguna región con casos confirmados de infección respiratoria aguda por Coranovirus, agregó, se debe evitar el contacto sin protección, tanto con individuos que presentan enfermedades respiratorias, como lugares donde se tengan animales de granja o salvajes, mariscos, sean vivos o muertos.

Por último, la funcionaria estatal señaló que en Sonora se cuenta con un programa de Acción Específica para la prevención y control de infecciones respiratorias e influenza, que monitorea a través de las Unidades Monitoras de Influenza no sólo a este virus, sino a otros como adenovirus.