Sin Medias Tintas

Meten dudas sobre calidad la del agua

“No cargarán” alza a tarifas acuáticas

Peca de burocrático titular de la CEDH

Ventanean pobre crecimiento económico

Siguen reportando chamba los del ISTAI

Vuelven a meter dudas sobre el agua…Quien volvió a “mover las aguas”, en torno a la duda que por siempre ha habido sobre la calidad del agua que se consume en Hermosillo, es la investigadora del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Mercedes Meza, al sacar a flote que la presencia de arsénico y polvo en el vital líquido de esta Capital y las comunidades yaquis es mayor a la de hace diez años. ¡Zaz!

A ese punto está el revelador dato que arrojaran unos estudios realizados entre la población capitalina y que adquieren más relevancia por todavía estar presentes los recientes efectos causados por el tóxico derrame de ácido sulfúrico al Río Sonora provocado por la minera Buenavista del Cobre del Grupo México en el 2014, a raíz de las recientes copiosas lluvias que se presentaran. De ese pelo.

Eso por no ser el primer estudio que se hace y que demuestra la existencia de ese elemento químico en la agüita con la que se abastece a los hermosillenses, ya que después de esa derramada en enero del 2016 los investigadores de la Universidad de Sonora hicieron uno parecido, en el que afloró que los pozos del ejido La Victoria tenían niveles que rebasaban 2.4 veces el máximo permitido por la Norma Oficial Mexicana.

No por nada es que esa información destapada por Meza Montenegro acrecentara los temores que de por sí ya hay entre la población, y más después de los desfogues que le acaban de hacer a la presa “El Molinito”, para pasar sus remanentes a la obra hidráulica de la “Abelardo L. Rodríguez” de esta ciudad, con lo que se dijera que pudieron habérsele removido y arrastrado los contaminante que tiene en el fondo.

Así está la alerta científica que están dando y que no es para menos, ya que el arsénico en los humanos y animales puede causar cáncer de pulmón, riñón e hígado, entre otros órganos, empezando con irritación de estómago e intestinos, cambios en la piel y afectación de los pulmones, así como la disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos, lo que puede desencadenar en un cuadro fatal. Más menos.

Aunque como era de esperarse, quien luego luego salió a asegurar que se está cumpliendo con la normatividad, es el de Operación de Agua en Hermosillo (Aguah), Herman Valenzuela Salas, al manejar que la Secretaría de Salud les pide un monitoreo mensual del agua, tanto de las fuentes de captación, como de las redes de distribución, donde se realiza un muestreo de metales pesados y químicos. Dicen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“No cargará la mano” en tarifas acuáticas…Lo que vaya que tiene su mérito, es lo que están haciendo los de Agua de Hermosillo (Aguah), en base a lo sacado a flote por el director comercial de esa paramunicipal, Iván Sandoval, de que en apoyo a la economía familiar en el presente 2020 no $ubirán las tarifas doméstica, social, comercial e industrial, a pesar de la millonaria cartera vencida que enfrentan.

Porque en base a lo ventilado por Sandoval Gámez, ya no utilizarán la misma política de toda la vida, y que es la má$ fácil, como es la de “cargarle la mano” a los que siempre pagan, o a los llamados usuarios cumplidos, de ahí que adelantara que buscarán nuevos esquemas para hacerse de recursos, o tener más liquidez financiera, como sería reduciendo el número de los malapagas. ¿Cómo la ven?

Más menos así “se están tirando al agua”, al asumir ese reto de no aplicar ningún alza, ni tan siquiera del ajuste inflacionario, y es que incluso mantendrán el mismo sistema tarifario del 2018, aún y cuando hoy en día alrededor de 70 mil morosos les adeudan casi $2 mil millones de pesos, que para que se den una idea del alto monto, es que representa el presupuesto de un año del Ayuntamiento hermosillense. ¡Órale!

No obstante lo que es el titular de esa dependencia acuática, Alfredo Gómez Sarabia, le está apostando a que la mayoría de los que no pagan ese vital líquido se pongan al corriente, cosa que han venido logrando con las Jornadas de Regularización que han intensificado, vía el otorgar descuentos y hacer convenios, de ahí que en el último año ya sean más de 8 mil los regularizados. Así el acierto.

Como lo denota que quienes sí cumplen con la pagadera mensual del recibo pasaron de 204 mil a 212 mil 400, de 317 mil facturados, por lo que así han ido tomando su nivel esas aguas, en materia de captación.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peca de burocrático titular de la CEDH…Al que ni duda cabe que le queda la popular expresión de que, ¡más burocrático e insensible y se muere!, es al “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González, por como “se lavara las manos”, tocante a los asesinatos de dos jóvenes en pasado sábado, en un retén militar en la carretera internacional, a la altura de Carbó.

Pues a la clásica, o como ya se le ha vuelto costumbre, para desligarse de responsabilidades y chambear menos, lo que es González Avilés se escudó en que ya le turnaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la indagación de las muertes de Cristo Fernando y Melisa Analía, de 17 y 19 años de edad, que fueran baleados por no acatar la orden de detenerse en un filtro de revisión. ¡Pácatelas!

Y por si eso fuera poco a la par el de por sí lento de Pedro Gabriel manejó que buscaron a los familiares de las víctimas para ofrecerles orientación jurídica y apoyo psicológico, pero según él todavía no han tenido respuesta de los afectados, pero como la van a tener, si la misma progenitora del jovencito los ventaneó, al declarar que sólo se limitaron a enviarle una whatsapp, para según ellos tratar de localizarla.

O séase que esa es la “importancia” que les están dando los de la CEDH a ese trágico suceso ocurrido el fin de semana, y que aún no ha quedado muy en claro, cuando a los ahora fallecidos les dispararan por no obedecer la orden de hacer alto en el puesto de inspección que instalaran los militares, al aflorar que Cristo Fernando aceleró el vehículo y “se los hecho encima”, y es que al volcarse le hallaron droga.

Aunque con todo y ello, lo que es González en una posición muy digna, y como quien dice de perdonavidas, asegura que después del llamado que ya le hicieran a las familias, ahora solamente se mantendrán atentos por si los requieren, como dando a entender que si los necesitan, pues que los busquen, cuando son ellos los que deberían localizarlos, por suponerse que para eso les pagan. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ventanean pobre crecimiento económico…Con todo y que es un área en la que muy pocos “han puesto el dedo en la llaga”, como es la económica, pero el que ayer lo hizo es el jerarca del PRI estatal, Ernesto de Lucas, al recriminar el pobre pronóstico de crecimiento económico que hay para México, por las malas decisiones e improvisaciones de la actual gestión gubernamental de Morena. ¡Zaz!

En lo que es un señalamiento que de Lucas Hopkins hiciera basado en las cifras reveladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que vaticina que la proyección para crecer en ese terreno pasó de un 1.3 en el mes de Octubre de 2019, a 1.0 en el presente mes de enero del 2020, lo que deja en claro el como en esos meses del gobierno morenista ya se han devaluado los bienes y servicios de los mexicanos. ¡Palos!

Luego entonces así pinta la tendencia de ese fracaso en materia de política monetaria y fiscal, de acuerdo a lo ventilado por el popular “Pato” De Lucas, y que para acabarla de amolar se quiere desviar la atención con ocurrencias como la de rifar el avión presidencial, por ser algo que no ayuda, sino que más bien incrementa el ridículo que se está haciendo como Nación, por esa falta de capacidad y seriedad.

Y por si eso fuera poco también ponderó el como se ha afectado a las mayorías, o a los ciudadanos de a pie, con el alza que ha sufrido la llamada canasta básica, o de los alimentos, hasta en un 4.4% en tan sólo lo que va del año, con lo que sí que ha estado más empinada que nunca la famosa “cuesta de enero”, por tener un afectación directa en la economía, por lo que así está el panorama de carestía que hay. ¡Ñácas!

De tal forma que es una paralización económica que ya está causando una decepción entre Juan Pueblo, por estarle pegando donde más lo reciente, como es en el bolsillo, al reducirle el poder adquisitivo, después de lo difícil que fuera el 2019 en ese rubro, así como en el que tiene que ver con la inseguridad, por ser los dos principales talones de Aquiles o fallas que ha tenido el Lopezobradorsismo. A ese grado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que reportan chamba los del ISTAI…Contra todo lo que pueda decirse, pero los que vaya que han seguido reportando chamba, con la que han estado matando grillas, son los del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), como lo demuestra el saldo ventilado por el comisionado y presidente, Francisco Cuevas Sáenz. Así el dato.

Prueba de ello es que Cuevas Sáenz manejara que en el 2019 promovieron alrededor de mil 100 recursos de revisión a sujetos obligados que no brindaron la información solicitada, o de la forma y manera completa en que se les requiriera, lo que representa un aumento del 30% en comparación con 2018, reflejando un avance en ese terreno de transparentar el ejercicio público. Ni más ni menos.

Aún y cuando el representante del ISTAI precisara que eso no significa que no quieran informar, sino que obedece a que les está pidiendo muchos informes, y como no cuentan con los archivos adecuados, ni tampoco con una organización para operar correctamente, o como lo exigen los demandantes, es por lo que se han quedado cortos, de ahí que hayan tenido que ser requeridos por ese motivo. De ese tamaño.

Razón por la cual es que Francisco señalara, que entre los que en el último año fueron requeridos con una mayor cantidad de revisadas al respecto, están los ayuntamientos de Nogales, Agua Prieta y Cajeme, en solicitudes referentes a estadísticas relacionadas con el ámbito financiero, es decir, que son los que puntearon en eso de no entregar “al cien” las informadas que les pidieran. Esa es la explicación.

Con todo y que Cuevas reconociera que no son los únicos, porque a pesar de los esfuerzos para que haya gestiones públicas más abiertas, pero a la fecha persisten las deficiencias en acceso a la información de quienes están obligados a proporcionarla, principalmente en lo relacionado con partidos políticos, sindicatos y los gobiernos municipales, de ahí el porque de la labor de convencimiento que han hecho.